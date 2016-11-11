لوایح دوقلوی بانکی با وسواس تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیات مدیره بانک ایران زمین از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها دیدن کرد. مجید شایسته در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لایحه دوقلوی نظام بانکی که به مجلس ارائه شده است، گفت: باید این قانون با وسواس زیادی تدوین شود تا در اجرا دچار مشکل نشویم.

وی در خصوص فساد اداری در نظام بانکداری، افزود: در درون سیستم بانکی کنترل نیاز است و الزاماتی دارد و نمی‌توان همه موضوعات را هم فساد دانست زیرا برخی طرح‌ها معوقه و مشکوک الوصول است که به دلیل شرایط اقتصادی امکان بازپرداخت نداشته است.

شایسته با اعلام اینکه برخی از وام گیرندگان امکان بازپرداخت ندارند، گفت: بنابراین نمی‌توان گفت که اینها فساد دارند اما اگر پولی از نظام بانکی برداشته شده که بدون نظارت بوده و یا اینکه اختلاسی انجام شود بطور حتم فساد است و باید از سوی مراجع نظارتی پیگیری شود.

نایب رئیس هیات مدیره بانک ایران زمین با اشاره به اینکه قوه قضائیه این پرونده‌ها را رسیدگی می‌کند، افزود: تاکنون هم بسیاری از این پرونده‌ها به مراجع قضائی رفته و خاطیان شناسایی شده‌اند.