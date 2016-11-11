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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۶:۱۷

یک مقام مسئول به مهر اعلام کرد:

لوایح دوقلوی بانکی با وسواس تدوین شود

لوایح دوقلوی بانکی با وسواس تدوین شود

نایب رئیس هیات مدیره بانک ایران زمین با بیان اینکه باید تدوین قوانین بانکی در مجلس با وسواس زیاد انجام شود، گفت: برخی به دلیل شرایط اقتصادی امکان بازپرداخت وام‌ها را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیات مدیره بانک ایران زمین از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها دیدن کرد. مجید شایسته در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص لایحه دوقلوی نظام بانکی که به مجلس ارائه شده است، گفت: باید این قانون با وسواس زیادی تدوین شود تا در اجرا دچار مشکل نشویم.

وی در خصوص فساد اداری در نظام بانکداری، افزود: در درون سیستم بانکی کنترل نیاز است و الزاماتی دارد و نمی‌توان همه موضوعات را هم فساد دانست زیرا برخی طرح‌ها معوقه و مشکوک الوصول است که به دلیل شرایط اقتصادی امکان بازپرداخت نداشته است.

شایسته با اعلام اینکه برخی از وام گیرندگان امکان بازپرداخت ندارند، گفت: بنابراین نمی‌توان گفت که اینها فساد دارند اما اگر پولی از نظام بانکی برداشته شده که بدون نظارت بوده و یا اینکه اختلاسی انجام شود بطور حتم فساد است و باید از سوی مراجع نظارتی پیگیری شود.

نایب رئیس هیات مدیره بانک ایران زمین با اشاره به اینکه قوه قضائیه این پرونده‌ها را رسیدگی می‌کند، افزود: تاکنون هم بسیاری از این پرونده‌ها به مراجع قضائی رفته و خاطیان شناسایی شده‌اند.

کد مطلب 3821007

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