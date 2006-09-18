زنان كارآفرين نقش موثري در كاهش تصدي گري دولت دارند

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در زنجان ، فرشته ساساني در همايش زنان در صحنه‌ هاي اجتماعي و كارآفريني ، تصريح كرد: در حال حاضر زن ايراني در كنا ر پاسداشت حريم خانواده ، به موفقيت هاي زيادي در صحنه هاي مختلف مديريتي كشور دست يافته و در تمام عرصه‌ هاي جامعه نقش آفرين ، تاثيرگذار و تلاشگر است.

وي گفت: زن مسلمان در هر عرصه و مقطع كه به حضور آنان نيازبوده ، با حفظ شئونات اسلامي وارد شده و تحول ايجاد نموده اند.

ساساني با عنوان اين مطلب كه حضور زنان در عرصه هاي مختلف بعد از انقلاب رشد چشمگير و مطلوبي داشته است ، تاكيد كرد: با تمام پيشرفت ها و توسعه اي كه بانوان به آن دست يافته اند ولي باز براي رسيدن به شرايط مطلوب و آرماني فاصله زيادي داريم.

مشاور وزير كشور در امور بانوان افزود: با گسترش فرهنگ كارآفريني و استفاده ‌از امكانات بالقوه و بالفعل ، جوانان به ‌خصوص زنان مي توانند در زمينه‌ اشتغال و ارتقاء سطح دانش به شكوفايي برسند.

ساساني با تاكيد بر لزوم همكاري و تلفيق زنان فارغ‌ التحصيل دانشگاهي و سرپرست خانواده ، تصريح‌ كرد: با مديريت زنان فرهيخته و همكاري زنان سرپرست خانواده در عرصه كارآفريني ، در آينده ‌اي نزديك شاهد تحول عظيمي در زمينه‌ اشتغال زنان خواهيم بود.

به گزارش مهر ، در حاشيه برگزاري همايش زن در صحنه‌ هاي اجتماعي و كارآفرين ، نمايشگاهي از دستاوردهاي بانوان فرهيخته و كارآفرين استان زنجان در زمينه هاي صنايع دستي و غذايي ، در قالب 44غرفه برگزارشد.