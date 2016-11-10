مجلس به بحث سلامت با توسعه ورزش همگانی توجه کند/نیازمند اعتباریم

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعبدالحمید احمدی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش همگانی در اردبیل اضافه کرد: با توجه به نگاه مجلس شورای اسلامی به مقوله سلامت انتظار داریم این نهاد قانونگذار در اختصاص ردیف بودجه و اعتبارات به ورزش بویژه ورزش همگانی به عنوان موضوع اصلی برای رشد سلامت توجه کند.

وی با بیان اینکه امروزه ورزش همگانی به عنوان یک اولویت در جامعه مطرح است، ادامه داد: طبعا اگر به دنبال جامعه سالم هستیم و می خواهیم بحث سلامت را در بین اقشار جامعه ترویج دهیم باید به دنبال توسعه ورزش، ایجاد شرایط و امکان ورزش کردن همه شهروندان و ارتقا انگیزه عمومی باشیم.

معاون فرهنگی آموزش و پژوهش وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای توسعه ورزش همگانی در کشور یادآور شد: اختصاص ردیف بودجه خاص به توسعه ورزش های همگانی طی سال های اخیر به طور جدی دنبال شده که در توسعه این رشته تاثیرگذار بوده است.

وی بیان داشت: علاوه بر این فدراسیون های ورزشی مکلف شده اند که بخشی از برنامه های خود را در خصوص توسعه و تعمیم رشته ورزشی خود برای کمک به رشد ورزش همگانی اختصاص دهند تا از این طرق نیز شاهد گشترش ورزش همگانی در کشور باشیم.

احمدی تاکید کرد که در این خصوص و در سایه توجهاتی که در سال های گذشته انجام شده فدراسیون های ورزش های روستایی و عشایری و سایر فدراسیون هایی که ماموریت اصلی آنها ورزش همگانی است تلاش های خوبی انجام داده اند.

وی با اشاره به تلاش ها و تاثیرگذاری نهادهای غیر ورزشی در توسعه این رشته از جمله شهرداری ها، آموزش و پرورش، رسانه ها و دستگاه های اجرایی با برپایی همایش های مختلف یادآور شد: با این تلاش ها در حال حاضر آمار ورزش همگانی در کشور بهبود یافته اما توسعه بیش از پیش آن مد نظر است.

معاون وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه امروز براساس آمارها میانگین ۲۰ درصدی ورزش همگانی را در کشور شاهد هستیم، عنوان کرد: یعنی هم اکنون ۲۰ درصد مردم جامعه به فعالیت های ورزشی روی آورده اند اما نیاز است که این آمار بهیود یافته و به نرم و میانگین جهانی نزدیک شود.

وی متذکر شد: دستیابی به میانگین جهانی محقق نخواهد شد مگر اینکه نگاه جدی تری به ورزش همگانی در کشور داشته باشیم، در این راستا به افزایش اعتبارات ورزش همگانی نیازمندیم، بنابراین در آستانه برنامه ششم توسعه امیدواریم که این توجه ویژه از سوی مجلس شورای اسلامی و در تخصیص ردیف بودجه و اعتبارات اعمال شود.