محموله گوشی و تبلت قاچاق در دلیجان توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، علی هاشمی اظهار داشت: ماموران مبارزه با قاچاق کالای شهرستان دلیجان در تحقیقاتی یک دستگاه کامیون حامل کالای قاچاق را در یکی از محورهای مواصلاتی دلیجان شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: پس از بازرسی از این خودرو ۳۳ دستگاه تبلت و ۳۰ گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش یک میلیارد ریال کشف و متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

دستگیری ۲ توزیع کننده موادمخدر در زرندیه

دو توزیع کننده مواد مخدر در عملیات پلیس شهرستان زرندیه دستگیر شدند و یک کیلوگرم تریاک از آنان کشف شد.

عبدالرضا محمدی، جانشین فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه گفت: ماموران انتظامی شهرستان از فعالیت دو توزیع کننده موادمخدر در سطح این شهرستان با خبر شدند و یکی از این دو نفر در عملیاتی غافلگیرانه حین تردد با خودرو دستگیر و ۷۵۰ گرم تریاک از وی کشف شد.

این مقام انتظامی از دستگیری یک مواد فروش سابقه دار در عملیاتی دیگر در زرندیه خبر داد و بیان داشت: در این عملیات نیز ۱۵۵ گرم تریاک کشف شد و هر دو متهم دستگیر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.