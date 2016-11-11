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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۹:۴۷

معاون امور مجلس پدافند غیرعامل:

آموزش های تخصصی پدافند غیرعامل وارد کتاب‌های درسی می شود

آموزش های تخصصی پدافند غیرعامل وارد کتاب‌های درسی می شود

قزوین- معاون طرح و برنامه و امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: با آموزش تخصصی آحاد مردم بویژه دانش آموزان و جوانان و پیش بینی آگاهی بخشی در کتاب های درسی پدافند غیرعامل فراگیر می شود.

مسعود داریوندی در حاشیه شرکت در همایش رابطین پدافند غیرعامل مدارس استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به این که کشور ثروتمند و پهناوری هستیم و از نعمت های خدادادی سرشاری برخورداریم و موقعیت جغرافیایی خاصی داریم مورد تهدید دشمنان هم هستیم و رنج می بریم که باید برای آن اندیشه کنیم.

 وی گفت: خوشبختانه با درک موقعیت کنونی و تهدیدات حوزه پدافند غیرعامل ساز و کارهای لازم برای مقابله با تهدیدات فراهم شده و با تقویت حوزه پدافند غیرعامل در حوزه فعالیت های علمی و آموزشی در این زمینه اقدام کرده ایم.

معاون طرح و برنامه و امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهارداشت: در گذشته موضوعات علمی و آموزشی پدافند غیرعامل جدی گرفته نشده بود اما در سالهای اخیر اتفاقات خوبی رخ داده و هزاران کتاب در حوزه پدافند نگارش شده، مراکز آموزشی توسعه یافته، رشته های تخصصی ایجاد شده و در موضوع پدافند فارغ التحصیلان زیادی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری داریم و دانشگاه های پدافندی هم تاسیس شده که علم و آموزش های آن نیز در حال توسعه است.

در مقابله با تهدیدات جدی هستیم/ بستر مهیاست

داریوندی اضافه کرد: ساختارهایی مانند قرارگاه های تهدید محور در سراسر کشور ایجاد شده که در آینده هم می توانیم تهدیدات را شناسایی کنیم که مجموعه این فعالیتها موجب ارتقاء پایداری ملی و بازدارندگی در این بخش خواهد شد.

وی در خصوص جدی گرفتن موضوع پدافند غیرعامل در مدارس هم اظهارداشت: باید بپذیریم آموزش در سنین جوانی و نوجوانی که افراد مستعد ترند نتیجه بهتری می دهد و چون این افراد آینده سازان کشورند و باید مدیریت آینده را بر عهده بگیرند لذا با آموزش و پرورش هماهنگ شده تا برای این گروه برنامه بیشتری داشته باشیم.

داریوندی بیان کرد: برای تالیف متون آموزشی سرفصل ها و محتواها تعریف و اضافه شده که امیدواریم از نظر کمی و کیفی و تخصصی توسعه پیدا کند و با کمک و هماهنگی آموزش و پرورش بتوانیم این موضوع را در کتب درسی توسعه دهیم.

وی اظهارداشت: اقدامات شروع شده ولی برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و راه طولانی است تا مفاهیم پدافند غیرعامل را در همه ابعاد آموزش دهیم تا در جامعه فراگیرشود و همه آحاد جامعه آن را جدی بگیرند.

داریوندی اضافه کرد: شبکه هایی در حوزه پدافند غیرعامل ایجاد شده و شوراها و کارگروههای غیرعامل هم راه اندازی شده و با برگزاری مانور و رزمایش برای حفظ آمادگی ها اقدام لازم صورت گرفته است.

نیم تا ۲ درصد اعتبارات در حوزه پدافند غیرعامل

وی در خصوص اعتبارات اختصاص داده شده به پدافند غیرعامل دردستگاههای دولتی اظهارداشت:دستگاههای اجرایی می توانند از نیم تا دو درصد اعتبارات عمرانی خود را در حوزه پدافند غیرعامل هزینه کنند.

معاون طرح و برنامه و امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: با نمایندگان مجلس رایزنی کرده ایم تا درتدوین قوانین مورد نیاز و سیاست گذاری به روز و نیز تامین اعتبار برای تقویت حوزه پدافندغیرعامل همکاری کنند.

قزوین در پدافند غیرعامل موفق عمل کرده است

داریوندی تصریح کرد: استان قزوین یک تیم قوی و دانشمند و متخصص در حوزه های مختلف را دور هم جمع کرده که این کار موجب دلگرمی است.

وی بیان کرد:این تیم قوی وتوانمند کارشناسی آماده اجرای برخی طرح ها هستند که با کمک اعتبارات ملی و استانی امیدواریم این طرح ها اجرایی شود.

کد مطلب 3821048

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