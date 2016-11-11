مسعود داریوندی در حاشیه شرکت در همایش رابطین پدافند غیرعامل مدارس استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به این که کشور ثروتمند و پهناوری هستیم و از نعمت های خدادادی سرشاری برخورداریم و موقعیت جغرافیایی خاصی داریم مورد تهدید دشمنان هم هستیم و رنج می بریم که باید برای آن اندیشه کنیم.

وی گفت: خوشبختانه با درک موقعیت کنونی و تهدیدات حوزه پدافند غیرعامل ساز و کارهای لازم برای مقابله با تهدیدات فراهم شده و با تقویت حوزه پدافند غیرعامل در حوزه فعالیت های علمی و آموزشی در این زمینه اقدام کرده ایم.

معاون طرح و برنامه و امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور اظهارداشت: در گذشته موضوعات علمی و آموزشی پدافند غیرعامل جدی گرفته نشده بود اما در سالهای اخیر اتفاقات خوبی رخ داده و هزاران کتاب در حوزه پدافند نگارش شده، مراکز آموزشی توسعه یافته، رشته های تخصصی ایجاد شده و در موضوع پدافند فارغ التحصیلان زیادی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری داریم و دانشگاه های پدافندی هم تاسیس شده که علم و آموزش های آن نیز در حال توسعه است.

در مقابله با تهدیدات جدی هستیم/ بستر مهیاست

داریوندی اضافه کرد: ساختارهایی مانند قرارگاه های تهدید محور در سراسر کشور ایجاد شده که در آینده هم می توانیم تهدیدات را شناسایی کنیم که مجموعه این فعالیتها موجب ارتقاء پایداری ملی و بازدارندگی در این بخش خواهد شد.

وی در خصوص جدی گرفتن موضوع پدافند غیرعامل در مدارس هم اظهارداشت: باید بپذیریم آموزش در سنین جوانی و نوجوانی که افراد مستعد ترند نتیجه بهتری می دهد و چون این افراد آینده سازان کشورند و باید مدیریت آینده را بر عهده بگیرند لذا با آموزش و پرورش هماهنگ شده تا برای این گروه برنامه بیشتری داشته باشیم.

داریوندی بیان کرد: برای تالیف متون آموزشی سرفصل ها و محتواها تعریف و اضافه شده که امیدواریم از نظر کمی و کیفی و تخصصی توسعه پیدا کند و با کمک و هماهنگی آموزش و پرورش بتوانیم این موضوع را در کتب درسی توسعه دهیم.

وی اظهارداشت: اقدامات شروع شده ولی برای رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم و راه طولانی است تا مفاهیم پدافند غیرعامل را در همه ابعاد آموزش دهیم تا در جامعه فراگیرشود و همه آحاد جامعه آن را جدی بگیرند.

داریوندی اضافه کرد: شبکه هایی در حوزه پدافند غیرعامل ایجاد شده و شوراها و کارگروههای غیرعامل هم راه اندازی شده و با برگزاری مانور و رزمایش برای حفظ آمادگی ها اقدام لازم صورت گرفته است.

نیم تا ۲ درصد اعتبارات در حوزه پدافند غیرعامل

وی در خصوص اعتبارات اختصاص داده شده به پدافند غیرعامل دردستگاههای دولتی اظهارداشت:دستگاههای اجرایی می توانند از نیم تا دو درصد اعتبارات عمرانی خود را در حوزه پدافند غیرعامل هزینه کنند.

معاون طرح و برنامه و امور مجلس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: با نمایندگان مجلس رایزنی کرده ایم تا درتدوین قوانین مورد نیاز و سیاست گذاری به روز و نیز تامین اعتبار برای تقویت حوزه پدافندغیرعامل همکاری کنند.

قزوین در پدافند غیرعامل موفق عمل کرده است

داریوندی تصریح کرد: استان قزوین یک تیم قوی و دانشمند و متخصص در حوزه های مختلف را دور هم جمع کرده که این کار موجب دلگرمی است.

وی بیان کرد:این تیم قوی وتوانمند کارشناسی آماده اجرای برخی طرح ها هستند که با کمک اعتبارات ملی و استانی امیدواریم این طرح ها اجرایی شود.