۲۰ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۲۷

با کسب برتری مقابل تیم شهرباران تهران؛

تیم فوتبال بعثت کرمانشاه به صدر جدول رده‌بندی بازگشت

کرمانشاه- مدیر عامل باشگاه فوتبال بعثت کرمانشاه گفت: تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در دیداری خارج از خانه مقابل شهرباران تهران به برتری دست یافت و به صدر جدول رده‌بندی گروه اول بازگشت.

افشین حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه عصر امروز در دیداری حساس به مصاف شهرباران تهران رفت و در پایان بعثت با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل حریف به برتری رسید و با این بُرد بعثت صاحب ۳ امتیاز شیرین شد.

افشین حسنی افزود: نیمه نخست این بازی با یک گل به سود تیم شهرباران به پایان رسید اما بعثت در نیمه دوم با گل سجاد خسروی نتیجه را مساوی کرد.

وی بیان کرد: در ادامه مسابقات بعثت بازهم تیم برتر میدان بود و بار دیگر حمید نوری برای بعثت گلزنی کرد و نتیجه را به سود بعثت به پیش برد. دقیقه ۸۵ نیز ایوب سبحانی پور گل سوم را برای بعثت به ثمر رساند.

حسنی گفت: در دقیقه ۹۰ شهرباران توانست دروازه بعثت را باز کند اما پیروز این میدان تیم فوتبال بعثت با حساب ۳ بر ۲ بود و با این برتری  ۱۸ امتیازی شد و به صدر جدول گروه اول بازگشت.

وی افزود: فرشاد باوندپور، وحید اسماعیل پور، امیر پارسازاد، امید سلطانی، هادی نصرالهی، حمید نوری، هادی ریاحی، میلاد رستمی، سجاد سیاه کمری، ایوب سبحانی پور و محمد احمدی بازیکنان تیم بعثت بودند.

