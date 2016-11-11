«بیماری قلبی» مشکل بعدی بازماندگان سرطان

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعه محققان دانشگاه بیرمینگام انگلستان نشان می دهد تشخیص بیماری سرطان در سنین پایین موجب می شود فرد با ریسک بالای بیماری قلبی روبرو باشد.

محققان بر این باروند که درمان سرطان موجب افزایش ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی در سنین بالا می شود و این وضعیت در مورد بازماندگان مبتلا به سرطان در کودکی، سرطان سینه و سرطان غده لنفاوی هادکین شیوع بیشتری دارد.

در مطالعه جدید به بررسی تاثیر سن تشخیص سرطان بر ریسک جدی بیماری قلبی پرداخته شده است.

مایک هاوکین، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این موضوع بسیار برای پزشکان مهم است چراکه به آنها بر تمرکز بر مراقبت های گسترده از افراد در معرض این ریسک کمک می کند.»

در این مطالعه، داده های بیش از ۲۰۰ هزار بازمانده سرطان در انگلستان مورد بررسی قرار گرفت. سن این افراد در زمان تشخیص سرطان بین ۱۵ تا ۳۹ سال بود و حداقل ۵ سال بعد زنده ماندند.

محققان دریافتند ۶ درصد مرگ افراد ناشی از بیماری قلبی بود و افرادی که در سنین جوانی مبتلا به سرطان تشخیص داده شده بودند بیش از چهار برابر افراد فاقد بیماری سرطان، در معرض ریسک مرگ ناشی از بیماری قلبی بودند.

طبق نتایج مطالعه، افرادی که در سنین ۳۵ تا ۳۹ سال مبتلا به سرطان شدند در مقایسه با افراد همسن و سال خود، تنها ۱.۲ بار بیشتر در معرض ریسک بیماری قلبی قرار داشتند.