اوباما: گفتگوها با دونالد ترامپ «عالی» بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «باراک اوباما» رئیس جمهور فعلی آمریکا هم اکنون در کاخ سفید میزبان «دونالد ترامپ» جانشین جمهوریخواه خود است تا با وی در مورد روند انتقال قدرت گفتگو نماید.

این در حالی است که مهمان امروز اوباما در کاخ سفید، رئیس جمهور منتخبی است که پیش از این، تابعیت آمریکایی اوباما را به زیر سئوال برد و وعده داد که میراث او را نابود سازد.

از سوی دیگر، اوباما در جریان مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ را «به طرز منحصربفردی نالایق و فاقد صلاحیت» خواند؛ اما پس از پیروزی غافلگیرانه وی بر هیلاری کلینتون، اوباما می گوید که از ترامپ حمایت می کند.

«جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید تأکید کرد که اوباما در جریان دیدار خود با ترامپ صمیمانه خواهان اطمینان یافتن از انتقال آرام قدرت است.

دونالد ترامپ می گوید که وی و اوباما در مورد بسیاری از موقعیتها از جمله برخی مشکلات با یکدیگر بحث و گفتگو کردند. به گفته وی، این نشست بیش از زمان مقرر به طول انجامید.

باراک اوباما نیز با «عالی خواندن» این گفتگوها اظهار داشت که تمایل ترامپ برای همکاری با تیم اوباما بر سر موضوعات مهم، باعث دلگرمی وی شده است.

گفتنی است که ترامپ برای دیدار با اوباما در کاخ سفید با جت شخصی خود از نیویورک به واشنگتن دی. سی پرواز کرد.

شایان ذکر است که رئیس جمهور جدید آمریکا از دادن اجازه همراهی به روزنامه نگاران در این سفر جهت پوشش خبری نخستین دیدارش با اوباما خودداری کرد.

انتظار می رود که رئیس جمهور کنونی آمریکا و جانشین جمهوریخواه وی پس از نشست خود در پشت درهای بسته، در دفتر رئیس جمهور در مقابل دوربینها قرار گیرند.

در حاشیه این دیدار «ملانی ترامپ» که همسر خود را همراهی می کند، با «میشل اوباما» بانوی اول کاخ سفید دیدار خواهد کرد.