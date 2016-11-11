محمدرضا مقدم در گفت‌وگو با مهر در تشریح فعالیت یک گروه مافیایی تامین کنندگان کالا و تجهیزات در صنعت نفت، گفت: هم اکنون بومی سازی ساخت ۱۰ کالای پرمصرف در صنعت نفت و گاز کشور کلید خورده است.

معاون پژوهش و فنآوری وزیر نفت با تاکید بر اینکه بومی سازی برخی از کالاهای نفتی به ویژه تعدادی از اقلام مورد نیاز و پرمصرف در بخش حفاری نفت به مذاق برخی از گروه های دلال و واسطه واردکننده کالا خوش نیامده است، تصریح کرد: برخی از شرکت های واردکننده کالا و تجهیزات، تحت پوشش نمایندگی مجاز فعالیت می‌کنند که مشکل چندانی با این نمایندگی‌های مجاز نداریم.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اما برخی از گروه‌های دلالی و واسطه گری در صنعت نفت کشور فعالیت می‌کنند که فعالیت آنها دامنه کار مشخصی ندارد، تصریح کرد: به عبارت دیگر این گروه همه نوع کالا و تجهیزات با هر نوع سطح استاندارد و کیفیتی را وارد صنعت نفت می‌کنند.

مقدم در پاسخ به این پرسش مهر که تاکنون این گروه مافیایی تامین کننده کالا چه تهدیداتی نسبت به بومی سازی و یا واردات ضابطه مند برخی از کالاها انجام داده اند، اظهار داشت: این گروه مافیایی در شرکت ملی نفت ایران، وزارت نفت و یا شرکت‌های تابعه نیستند.

دور زدن قانون تاکتیک جدید دلالان

وی با تاکید بر اینکه مهمترین فشار این گروه استفاده از برخی از قوانین همچون قانون مناقصات در جهت واردات کالا به صنعت نفت کشور است، بیان کرد: بر اساس قانون مناقصات هر شرکتی می‌توان نسبت به خرید و یا واردات کالا به صورت خرد و متوسط اقدام کند.

معاون وزیر نفت، افزود: اما در همین قانون مناقصات تاکید شده که که کالاها باید دارای استاندارد و کیفیت مطلوب و مناسب هم باشند.

این مقام مسئول با بیان اینکه نگاه وزارت نفت به قانون مناقصات از زاویه کیفیت و استاندارد است، تاکید کرد: ورود کالا و تجهیزات فاقد استاندارد و کیفیت مطلوب می‌تواند خسارت‌های مالی، جانی و تولیدی به همراه داشته باشد.

به گفته وی گروهی سعی دارد که از این قانون استفاده کند و در روند کالا و تجهیزات با استاندارد بالا اختلالاتی ایجاد کند.

مقاومت در برابر بومی‌سازی کالاهای نفتی

مقدم همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر که دامنه فعالیت این گروه مافیایی تامین کننده و واردکننده برخی از کالا و تجهیزات در چه سطحی است؟ توضیح داد: اخیرا برنامه ریزی نسبت به طراحی و ساخت برخی از کالاهای پیچیده و دارای تکنولوژی بالا مورد نیاز در صنعت حفاری شده است که این گروه مشکلاتی را برای بومی سازی ساخت این کالاها ایجاد کرده و حتی تاکید می‌کنند که نیازی به بومی سازی ساخت این کالاهای پیچیده و به اصطلاح «های‌تک» نیست.

معاون پژوهش و فنآوری وزیر نفت با بیان اینکه در طول سه سال گذشته تاکنون با دستور و حمایت وزیر نفت طراحی و بومی سازی ساخت ۱۲ گروه کالایی در صنعت نفت کلید خورده است، گفت: پیش بینی می‌شود در صورت تحقق اهداف تعیین شده امکان بومی‌سازی تعداد زیادی از این کالاها در صنعت نفت فراهم شود.

دلالان میخ خود را کوبیده‌اند

وی در ادامه و در پاسخ به پرسش دیگر مهر که آیا با لغو تحریم ها و ورود به دوره پسابرجام فعالیت های گروه‌های مافیایی واردکننده کالا به صنعت نفت محدود خواهد شد؟ تصریح کرد: فعالیت این گروه دلالان ارتباطی به لغو تحریم ها ندارد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این گروه «میخ خود را به خوبی کوبانده است»، اظهار داشت: این گروه واسطه در برخی از موارد با تامین منابع مالی، زمینه واردات کالا و تجهیزات را به صنعت نفت را فراهم می‌کنند و عملا پشتیبان مالی برای واردات شده‌اند.

وی با اعلام اینکه این گروه در برخی از موارد با تامین منابع مالی از فرصت کسری مالی در برخی از پروژه و طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و گاز کشور استفاده می‌کنند، تاکید کرد: به عبارت دیگر این گروه هم اکنون بین تولیدکننده و مصرف کننده کالا در صنعت نفت واسطه شده است.

مقدم در پاسخ به پرسش دیگر مهر که آیا این گروه مافیایی تامین کننده کالا از سوی مدیران شرکت ملی نفت و یا شرکت های تابعه مورد حمایت قرار می‌گیرد؟ بیان کرد: فعالیت این گروه در داخل صنعت نفت نیست و هیچ حمایتی از سوی مدیران شرکت ملی نفت ایران و یا شرکت‌های تابعه نمی‌شود.

نفوذ به پیمان‌های کوچک نفتی

معاون وزیر نفت با بیان اینکه اما برخی از پیمانکاری‌های صنعت نفت به ویژه در سطح پیمان‌های کوچک و خرد با این گروه واردکننده کالا همکاری می‌کنند، تاکید کرد: اما در سطح مگا پروژه‌ها به دلیل این که نظارت دقیق تری وجود دارد، این مشکلات کمتر است.

وی با تاکید بر اینکه هم اکنون غربال‌گری شرکت‌های تامین کننده کالا و تجهیزات در سطح صنعت نفت آغاز شده است، یادآور شد: هم اکنون حدود ۲۴ هزار و ۶۰۰ شرکت تامین کننده کالا وجود دارد که غربال‌گری این شرکت‌ها آغاز شده است.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه با انجام غربالگری عملا احراز هویت این شرکت‌ها آغاز شده است، گفت: از سوی دیگر با راه اندازی سامانه یکپارچه کالای صنعت نفت امکان واردات کالاهای بدون کیفیت و فاقد استاندارد به صنعت نفت محدود خواهد شد.

مقدم در پایان با بیان اینکه باید واردات کالا به صنعت نفت بر اساس استانداردهای بالا و به صورت شفاف و مشخص انجام شود، خاطرنشان کرد: از این رو با تکمیل و راه اندازی سامانه کالا و احراز هویت شرکت‌های واردکننده به طور کامل اهداف تعیین شده در این حوزه محقق خواهد شد.