جهان اسلام مدیون نهضت عاشورا است/تامین امنیت اربعین توسط ناجا

به گزارش خبرنگار مهر، تقی مهری شامگاه پنجشنبه در یادواره سرداران و ۵۳ شهید والامقام پایگاه بسیج امام سجاد (ع) که در گرگان برگزار شد، گفت: چند سالی است بحث پیاده‌روی اربعین برای مردم کشور ما تبدیل به یک فرهنگ شده است و افرادی که قصد زیارت دارند به کربلای معلی مشرف می‌شوند.

وی با مهم خواندن بحث اربعین اظهار کرد: مسئولیت ‌امنیت پیاده‌روی اربعین حسینی ‌بر عهده ناجاست و امروز رزمایش اربعین نیروی انتظامی در شهر مهران استان ایلام برگزار شد.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به قیام امام حسین (ع) گفت: امروز جهان اسلام، بشریت و همه ادیان مدیون قیام و نهضت عاشورا هستند چراکه اگر قیام امام حسین (ع) نبود اسلام به پایان می‎رسید.

مهری اظهار کرد: اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان کار بزرگ و ارزشمندی است، چراکه باعث می‎شود فرهنگ ایثار و شهادت در گلستان و جامعه گسترش پیدا کند.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: ایران امن‎ترین کشور منطقه وجهان است و تمام اقتدار، امنیت، عزت و آبروی جمهوری اسلامی ایران مدیون ایثار، صبر، شهادت‎ها و همراهی ملت بزرگ ایران است.

فرهنگ دفاع مقدس فرهنگ بین المللی است

وی بابیان اینکه فرهنگ دفاع مقدس یک فرهنگ جهانی و بین‌المللی است، گفت: باید تلاش کنیم این فرهنگ را در جهان اسلام معرفی کنیم.

مهری افزود: اربعین کنگره بزرگ اسلامی است و گرچه خاستگاه‎ آن تشیع است اما متعلق به جهان اسلام و به‌عنوان یک الگو در حال معرفی است.

رئیس پلیس راهور ناجا اظهار کرد: سربلندی و عزت جمهوری اسلامی ایران از کنار خون شهدا است و فرهنگ دفاع مقدس مختص به یک مجموعه خاص نیست بلکه یک فرهنگ جهانی و بین المللی برای تمام مسلمانان است.

وی افزود: رزمندگان ما در عراق و سوریه الگوی اخلاص عمل هستند و اطلاعت از ولی امر و شهادت، از رزمندگان برای نسل جوان باقی‌مانده و این بزرگ‌ترین سرمایه‎ای است که در اختیارداریم.

رئیس پلیس راهور ناجا گفت: رمز موفقیت ما اطاعت از فرمان‌ها و رهنمودهای امام خمینی (ره) بوده و اگر بخواهیم این رمز را فراموش کنیم انقلاب ما صدمه می‎بیند.

مهری بابیان اینکه باید موضوع ولایت و امامت را در دستور کار خود قرار دهیم، تصریح کرد: با این کار می‌توانیم از پس مشکلاتی که منطقه را فراگرفته است بربیاییم.