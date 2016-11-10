به گزارش خبرنگار مهر، علی مجدآرا عصر پنج‌شنبه در حاشیه اختتامیه همایش ملی ارتقاء و توسعه ورزش همگانی در جمع خبرنگاران اردبیل تصریح کرد: توسعه ورزش‌های همگانی در راستای ایجاد نشاط و شادابی در جامعه از تاکیدات مسئولان بوده و در این راستا تلاش می کنیم این امر با رویکرد اخلاقی و فرهنگی ترویج شود.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا برنامه ها و فعالیت های مطلوبی اجرا و یا در دستور کار قرار گرفته است، تصرح کرد: در خصوص اشاعه ورزش‌های همگانی با رویکرد فرهنگی و اخلاقی اردوهای آموزشی را برای مربیان و مدرسان ورزش‌های همگانی سراسر کشور ترتیب دادیم که نتایج مطلوبی در پی داشت.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی به نقش ورزش‌های همگانی در بحث تربیتی و آموزشی و نیز پیشگیری اشاره کرد و متذکر شد: ارتقا سلامت عمومی نیازمند توجه و ترویج ورزش‌های همگانی بوده و تحقق این مهم از عوامل مهم کاهش معضلات اجتماعی از قبیل اعتیاد در جامعه است.

وی توسعه ورزش‌های همگانی را مستلزم برنامه‌ریزی و بهره گیری از تمام ظرفیت های اجتماعی دانست و بیان داشت: باید فرهنگ ورزش همگانی در خانواده‌ها و بویژه نسل جوان نهادینه شود و در این خصوص تشویق و ترغیب برای مشارکت بانوان به عنوان رکن اصلی خانواده در اولویت برنامه ها است.

مجدآرا با تاکید بر اینکه هم اکنون نیز ورزش‌های همگانی بیشترین آموزش، مشارکت خانواده‌ها و بالاترین میزان برنامه‌های تلویزیونی بعد از فوتبال را از آن خود کرده است، یادآور شد: بیشترین مخاطبان این ورزش مادران و بانوان هستند، بنابراین برای توسعه ورزش‌های همگانی در بین بانوان تلاش می‌شود.

وی با اشاره به ارتقا مشارکت عمومی به ورزش‌های همگانی طی سال های اخیر تصریح کرد: در حال حاضر جایگاه مطلوبی به لحاظ مشارکت های عمومی داریم، اما هدفگذاری این فدراسیون دستیابی به نرم و میانگین جهانی است.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی ورود جدی بخش های آموزشی و علمی کشور بویژه آموزش و پرورش و دانشگاه ها را از عوامل مهم در توسعه این رشته برشمرد و یادآور شد که برگزاری همایش های علمی و تخصصی و مشارکت اساتید علمی در این زمینه می تواند برای ارتقا جایگاه ورزش های همگانی در بین شهروندان و در جامعه موثر باشد.

وی به ضرورت فرهنگ‌سازی و توسعه ورزش‌های همگانی در مدارس تأکید کرد و افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان لازم است با تعامل و همکاری نهادی، باشگاه‌ها در اختیار ورزشکاران ورزش های همگانی قرار گیرد تا همچنان شاهد تداوم رشد و توسعه این رشته در جامعه باشیم.