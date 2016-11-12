علمای اهل سنت کردستان حادثه تروریستی سامرا را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، درمتن این بیانیه آمده است: استکبار جهانی و صهیونیزم بین الملل، سالهاست که با پراکندن بذر نفاق و کینه توزی بین مسلمین، در پی دستیابی به ثروت هاو چپاول منابع مالی و فکری جهان اسلام بوده و هر بار با مکری تازه، مناطق اسلامی را به آشوب کشیده و با همین فتنه افکنی، افکار عمومی را از تمرکز به جنایات رژیم اشغال گر قدس در فلسطین مظلوم منحرف می سازند.

در ادامه این بیانیه عنوان شده است: اقدامات گروه تروریستی داعش در هتک حرمت به مقدسات اسلامی و کشتار وحشیانه مردم مسلمان عراق، پس از شکست های پی در پی شان از ملت و دولت مقاوم سوریه و عراق، نشان از آن دارد که ارباب ظلم و جور، این بار چراغ فتنه را در شهر سامراء کشور مسلمان عراق روشن ساخته و بوسیله نوکران داعشی خود و برخی دولت های وابسته و مرتجع منطقه، ضمن اختلاف افکنی بین مسلمین، چهره ای زشت از اسلام را در معرض دید افکار عمومی جهان قرار می دهند تا به خیال خود، از نفوذ نور اسلام در جانهای شیفته بشریت جلوگیری کنند.

این بیانیه می افزاید: لذا، ائمه جمعه و جماعت، علما، مدرسین و اعضای شوراهای افتاء و روحانیت منطقه کردستان، جنایات اخیر مبنی بر شهادت جمعی از مسلمانان اهل سنت و شیعه شهر سامراء را شدیداً و قویاً محکوم ساخته و ضمن شناخت هر چه بیشتر فتنه های استکبار، به حبل الله المتین که همان اتحاد و انسجام حول محور اسلام عزیز است چنگ زده و با همدلی و خروش علیه متجاوزان تکفیری، سرزمین شان را از لوث این اشرار تکفیری و تروریست های اجیر شده پاک ساخته و به فضل و نصرت الهی امیدوار باشند، چرا که «ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم»