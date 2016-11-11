شاید روحانی کاندیدای اصلاحات باشد اما باید جانب احتیاط را نگهداشت

محسن مهرعلیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به راهبرد اصلاح طلبان برای انتخابات ۹۶، گفت: اصلاح طلبان قطعاً در انتخابات آتی کاندیدای ریاست جمهوری خواهند داشت و یک کاندیدای متحد و واحد در انتخابات معرفی خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است این کاندیدای واحد آقای روحانی باشد؟گفت: بله، البته هنوز هیچ چیز قطعی نیست ولی مطمئناً با تشکیل شورای سیاستگذاری و بحث‌هایی که در آنجا می‌شود و با توجه به روند سیاسی کشور و عملکرد دولت فعلی و اینکه در کشور ما معمولاً ریاست جمهوری دو دوره‌ای بوده است، این احتمال وجود دارد.

عضو شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان تاکید کرد: البته اصلاح طلبان تجربیات متفاوتی در انتخابات ریاست جمهوری داشته‌اند و ممکن است احتیاط را از دست ندهند و لازم است که جانب احتیاط را نگه داشت.

وی با اشاره به نتایج انتخابات آمریکا و تأثیر آن در انتخابات ایران، گفت: اولاً شعارهای تند و پوپولیستی که آقای ترامپ می‌داد، به نظر می‌رسد شخصیت وی با حرف‌هایی که می‌زد، خیلی ارتباطی ندارد. مثل پاره کردن برجام. بر فرض هم اگر او این کار را انجام دهد،سیاست‌های اصلی آمریکا را رئیس‌جمهور تعیین نمی‌کند و ۷۰-۶۰ درصد سیاست‌های این کشور را نظام کلان آمریکا تعیین می‌کند. شاید ۲۰ درصد رئیس‌جمهور تأثیرگذار باشد.

این فعال اصلاحات، با تاکید براینکه برجام یک تعهد بین‌المللی برای آمریکاست گفت: ایران هم یک طرف برجام است و اروپا و آمریکا نیز طرف‌های دیگر آن هستند و ایران به همان اندازه که آنها متعهد هستند، متعهد به برجام است.

مهرعلیزاده، در پاسخ به این سوال که آیا شما کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری می‌شوید؟ گفت: نه، قطعاً برای انتخابات ریاست جمهوری وارد نمی شوم. ما هم در انتخابات ریاست جمهوری و هم در انتخابات شوراها روی پایه ها کار می‌کنیم و هنوز هیچ چیز مشخص نیست.