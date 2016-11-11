امید تازه ‌ای برای درمان بیماران قطع نخاعی/ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، آسیب طناب نخاعی Spinal cord injury یا SCI از عوامل مهم اختلالات حسی، حرکتی و دستگاه ادراری است. ضربه‌ های وارده بر ستون مهره‌ ای ممکن است آسیب نخاع، ریشه اعصاب نخاعی یا هر دو را به دنبال داشته باشد.



اکنون محققان سوئیسی موفق به توسعه روشی شده اند که می تواند ارتباط بین مغز و نخاع را برقرار کند. میمون ها در این روش با دریافت تراشه مغزی توانستند قدرت حرکتی خود را بازیابند. این تراشه رایانه ای همانند رابط بین مغز و نخاع عمل کرده و به علائمی که از مغز ارسال می شوند اجازه می دهد تا اطلاعات را به الکترودی که بر محل آسیب دیده در نخاع قرار گرفته، ارسال و بار دیگر عضلات پا در میمون ها را تحریک به راه رفتن کنند. یکی از میمون های آزمایشی پس از شش روز و دیگری پس از دو هفته قدرت حرکت پاهای خود را به دست آوردند.

این اولین باری است که با استفاده از یک دستگاه قدرت حرکتی به حیوانات بازگردانده شده است. محققان امیدوارند به دلیل شباهت آناتومی میمون ها به انسان ها بتوانند این روش را در آینده ای نه چندان دور بر انسان ها نیز اجرا کنند.