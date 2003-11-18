فاخته: به طرز كار تمام حريفان آشنا هستم

او سال 66 در مشهد متولد شد . ابتدا نزد پدر خود كشتي با چوخه كار مي كرد ولي از سال 73 نزد جواد غضنفري شروع به آموختن فنون جودو كرد. وي كه براي اولين بار است به مسابقات جوانان آسيا اعزام مي شود در اين مورد به خبرنگار "مهر" گفت: مربيان طرز كار تمام حريفان را در اردو توضيح داده اند. درست كه براي اولين بار اعزام مي شوم ولي با كمك مربيان توانسته ام از كار تمام حريفان خود شناخت پيدا كنم.

فاخته اميدوار است روزي بتواند در المپيك شركت كند و مي گويد: از همين مسابقات براي رسيدن به اهداف بالاتر بهترين استفاده را مي كنم و اگر خدا بخواهد روي سكو خواهم رفت .