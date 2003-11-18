۲۷ آبان ۱۳۸۲، ۱۳:۳۷

رقابتهاي جودو قهرماني جوانان آسيا - ماكائو ( 4 )

فاخته: به طرز كار تمام حريفان آشنا هستم

در وزن 73 كيلوگرم علي فاخته توانست پيراهن تيم ملي را تصاحب كند.

او سال 66 در مشهد متولد شد . ابتدا نزد پدر خود كشتي با چوخه كار مي كرد ولي از سال 73 نزد جواد غضنفري شروع به آموختن فنون جودو كرد. وي كه براي اولين بار است به مسابقات جوانان آسيا اعزام مي شود در اين مورد به خبرنگار "مهر" گفت: مربيان طرز كار تمام حريفان را در اردو توضيح داده اند. درست كه براي اولين بار اعزام مي شوم ولي با كمك مربيان توانسته ام از كار تمام حريفان خود شناخت پيدا كنم.
فاخته اميدوار است روزي بتواند در المپيك شركت كند و مي گويد: از همين مسابقات براي رسيدن به اهداف بالاتر بهترين استفاده را مي كنم و اگر خدا بخواهد روي سكو خواهم رفت .

 

