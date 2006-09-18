ترافيك پايتخت با تجهيز رينگ هاي تونلي زير زميني بهبود مي يابد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس احمد دنيامالي امروز در مراسم افتتاح بخشي از بزرگراه آزادگان حد فاصل شهيد دستواره تا مقابل پارك توسكا ، با اشاره به اينكه اين مسير به عنوان كمربندي اصلي يا رينگ خارجي تهران محسوب مي شود ، تصريح كرد: تا زماني كه در اقتصاد كلانشهر تهران و در موضوع توزيع كالا و خدمات ، اقدامات نرم افزاري صورت نگيرد ، تهران همچنان با مشكل ترافيك سنگين مواجه خواهد بود.

معاون شهردار تهران با اشاره به مطالعاتي كه با همكاري وزارت راه در خصوص مسير خارجي شهر تهران صورت گرفته ، گفت: مطالعات انجام شده بيانگر اين است كه بخشي از باري كه به سمت خراسان و شمال شرق كشور از مسير اين كمربندي تردد مي شود مي تواند با استفاده از رينگهايي كه خود وزارت راه احداث كرده صورت گيرد.

وي افزود: در همين راستا با توجه به عدم كششي كه در اتوبان كرج داريم ، نمي توان بار ترافيك را قطعا از آذربايجان و غرب به سمت قزوين ، كرج و تهران ببريم. بنابراين يك رينگ بزرگ كه كمترين معارض را داشته باشد شامل محور تاكستان از جنوبي ترين نقطه استان قزوين تا امتداد حاشيه كوير به سمت استان سمنان بايد در دستور كار دولت قرار گيرد تا از اين طريق بتوانيم بخش عمده اي از ترافيك اين مسير را كه موجب تاثيرگذاري بر ترافيك كل شهر تهران مي شود ، حل كنيم.

دنيامالي با اشاره به مطالعات در حال اجرا از سوي يك مشاور ايراني و خارجي براي استفاده از رينگ هاي زير زميني شهر تهران اظهار داشت: با توجه به ضرورتي كه ايجاد فضاهاي تونلي مي تواند در بهبود و تسهيل تردد و روان سازي ترافيك شهري داشته باشد در آينده نه چندان دور بنا داريم شهر تهران را به رينگ هاي تونلي زيادي مجهز كنيم.

وي تصريح كرد: هم اكنون بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا احداث رينگ هاي تونلي زير زميني را اجرا كرده اند و در اين راه موفق نيز بوده اند.

معاون فني و عمراني شهرداري تهران در خصوص هزينه اين پروژه گفت: پيش بيني ما براي اجراي اين پروژه 14 ميليارد تومان بوده كه تاكنون در حدود 10 ميليارد تومان آن هزينه شده است و اين در حالي است كه حدود 800 ميليون تومان از اين هزينه صرف رفع معارض هاي تاسيساتي اين پروژه شده است.

وي در توضيح اين معارض ها ، گفت: يكي از دلايلي كه باعث به تعويق افتادن دو ماهه اين پروژه شد وضعيت آبهاي سطحي شهر تهران بود كه در منطقه 20 جمع مي شد ودر همين راستا ابتدا ما بايد اين مشكل را حل كرده و سپس پروژه را ادامه مي داديم.

به گفته دنيامالي ، محور آزادگان همچنان از لحاظ استاندارد نياز به تقويت بيشتر دارد و اين در حالي است كه تجهيز اين محور به سيستمهاي روشنايي به منظور كاهش سوانح و تسهيل در تردد شهروندان ضروري است.