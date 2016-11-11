سخنگوی کاخ سفید: دیدار با «دونالد ترامپ» آنقدرها دشوار نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری که پس از دیدار «باراک اوباما» رئیس جمهور کنونی آمریکا و «دونالد ترامپ» جانشین جمهوریخواه وی برگزار شد، تأکید کرد که برگزاری این دیدار «در مقایسه با برخی گمانه زنی ها، کار چندان دشواری نبود».

وی همچنین با اشاره به اختلافات قابل توجه میان اوباما و ترامپ و عدم ملاقات آنها با یکدیگر پیش از این تاریخ، این دیدار را «عالی» توصیف کرد.

گفتنی است که در نخستین مرحله از فرآیند ۷۲ روزه انتقال قدرت- که با پیروزی ترامپ در انتخابات هشتم نوامبر آغاز و تا مراسم تحلیف وی در بیستم ژانویه ادامه می یابد- رؤسای جمهور کنونی و آتی آمریکا روز پنج شنبه در کاخ سفید با یکدیگر دیدار و پیرامون «سیاستهای داخلی و خارجی» و تضمین انتقال آرام قدرت گفتگو کردند.

اوباما خطاب به جانشین جمهوریخواه خود گفت: «من می خواهم به شما، آقای رئیس جمهور، تأکید کنم که ما هرکاری که بتوانیم در جهت کمک به موفقیت شما انجام خواهیم داد؛ زیرا موفقیت شما، موفقیت این کشور است».

ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود انتقادات شدید دو طرف از یکدیگر طی ماههای گذشته،‌ در آینده از اوباما مشاوره خواهد گرفت یا خیر؛ مخالف سیاسی خود را «مردی بسیار نیکو» توصیف کرد.

شایان ذکر است که به رغم تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف آمریکا و افزایش حملات نژادپرستانه علیه مهاجران از روز انتخابات، کاخ سفید نسبت به فرمانده جدید کل قوای آمریکا به سرعت رویکردی توأم با احترام در پیش گرفت.