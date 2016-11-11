به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انتخاب برترینهای فوتبال آسیا در سال ۲۰۱۶ قرار است روز اول دسامبر (۱۱ آذر) در ابوظبی امارات برگزار شود و کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای بخشهای مختلف را معرفی کرد که در این میان حتی نام یک گزینه برای ایران به چشم نمی خورد.
این اسامی به شرح زیر است:
جایزه رویایی AFC
۱- فدراسیون فوتبال ژاپن
۲- فدراسیون فوتبال کره جنوبی
۳- فدراسیون فوتبال قطر
فدراسیون سال AFC در بخش الهام بخشی
۱- فدراسیون فوتبال ژاپن
۲- فدراسیون فوتبال کره جنوبی
۳- فدراسیون فوتبال امارات
فدراسیون سال AFC در بخش توسعه
۱- فدراسیون فوتبال هندوستان
۲- فدراسیون فوتبال مالزی
۳- فدراسیون فوتبال ویتنام
فدراسیون سال AFC در بخش بلندپروازی
۱- فدراسیون فوتبال بوتان
۲- فدراسیون فوتبال کامبوج
۳- فدراسیون فوتبال سریلانکا
جایزه ویژه رئیس AFC برای الهام بخشی فوتبال پایه
۱- فدراسیون فوتبال استرالیا
۲- فدراسیون فوتبال ژاپن
۳- فدراسیون فوتبال امارات
جایزه ویژه رئیس AFC برای توسعه فوتبال پایه
۱- فدراسیون فوتبال هنگ کنگ
۲- فدراسیون فوتبال فیلیپین
۳- فدراسیون فوتبال ویتنام
جایزه ویژه رئیس AFC برای بلندپروازی فوتبال پایه
۱- فدراسیون فوتبال فدراسیون فوتبال سریلانکا
۲- فدراسیون فوتبال ماکائو
۳- فدراسیون فوتبال برونئی
بهترین مربی مرد سال آسیا
۱- چوی کانگ هی (کره جنوبی)
۲- ماکوتو تگوراموری (ژاپن)
۳- آتوشی اوچیاما (ژاپن)
بهترین مربی زن سال آسیا
۱- چان یون تینگ (هنگ کنگ)
۲- میو اوکاموتو (ژاپن)
۳- ری اون سوک (کره شمالی)
بهترین بازیکن مرد سال آسیا
۱- عمر عبدالرحمان (امارات)
۲- حمادی احمد (عراق)
۳- وو لی (چین)
بهترین بازیکن زن سال آسیا
۱- کاتلین فورد (استرالیا)
۲- لیزا دوانا (استرالیا)
۳- تان روین (چین)
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