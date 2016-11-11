به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا در سال ۲۰۱۶ قرار است روز اول دسامبر (۱۱ آذر) در ابوظبی امارات برگزار شود و کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای بخش‌های مختلف را معرفی کرد که در این میان حتی نام یک گزینه برای ایران به چشم نمی خورد.

این اسامی به شرح زیر است:

جایزه رویایی AFC

۱- فدراسیون فوتبال ژاپن

۲- فدراسیون فوتبال کره جنوبی

۳- فدراسیون فوتبال قطر

فدراسیون سال AFC در بخش الهام بخشی

۱- فدراسیون فوتبال ژاپن

۲- فدراسیون فوتبال کره جنوبی

۳- فدراسیون فوتبال امارات

فدراسیون سال AFC در بخش توسعه

۱- فدراسیون فوتبال هندوستان

۲- فدراسیون فوتبال مالزی

۳- فدراسیون فوتبال ویتنام

فدراسیون سال AFC در بخش بلندپروازی

۱- فدراسیون فوتبال بوتان

۲- فدراسیون فوتبال کامبوج

۳- فدراسیون فوتبال سریلانکا

جایزه ویژه رئیس AFC برای الهام بخشی فوتبال پایه

۱- فدراسیون فوتبال استرالیا

۲- فدراسیون فوتبال ژاپن

۳- فدراسیون فوتبال امارات

جایزه ویژه رئیس AFC برای توسعه فوتبال پایه

۱- فدراسیون فوتبال هنگ کنگ

۲- فدراسیون فوتبال فیلیپین

۳- فدراسیون فوتبال ویتنام

جایزه ویژه رئیس AFC برای بلندپروازی فوتبال پایه

۱- فدراسیون فوتبال فدراسیون فوتبال سریلانکا

۲- فدراسیون فوتبال ماکائو

۳- فدراسیون فوتبال برونئی

بهترین مربی مرد سال آسیا

۱- چوی کانگ هی (کره جنوبی)

۲- ماکوتو تگوراموری (ژاپن)

۳- آتوشی اوچیاما (ژاپن)

بهترین مربی زن سال آسیا

۱- چان یون تینگ (هنگ کنگ)

۲- میو اوکاموتو (ژاپن)

۳- ری اون سوک (کره شمالی)

بهترین بازیکن مرد سال آسیا

۱- عمر عبدالرحمان (امارات)

۲- حمادی احمد (عراق)

۳- وو لی (چین)

بهترین بازیکن زن سال آسیا

۱- کاتلین فورد (استرالیا)

۲- لیزا دوانا (استرالیا)

۳- تان روین (چین)