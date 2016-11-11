دریافتی مستمری بگیران بهزیستی ۲ برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی پنجشنبه شب در جلسه شورای اداری شهرستان آبادان در محل تالار الغدیر فرمانداری ویژه آبادان با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر حمایت از افراد زیر پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی افزود: دریافتی ۵۳ هزار تومانی در ماه توسط مستمری بگیران زیر پوشش این نهادها کفاف هزینه های آنان را نمی دهد به همین دلیل به دستور رئیس جمهوری میزان دریافتی مستمری بگیران زیر پوشش این نهاد به دو برابر افزایش می یابد.

وی در تشریح دستاوردهای دولت یازدهم در نظام سلامت و درمان شهروندان به ویژه اقشار کم درآمد اظهار کرد: ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر پوشش خدمات بیمه سلامت و دفترچه های درمانی قرار گرفتند که این موضوع، کاهش هزینه های درمان مردم را به همراه داشت.

محسنی بندپی تصریح کرد: از سال ۷۳ تا ۹۳ که دولت های مختلف پیگیر تحقق اهداف نظام جامع سلامت بودند، هدف بیمه شدن تمام ایرانیان در دولت یازدهم محقق شد و بیشتر افرادی که زیر پوشش خدمات بیمه سلامت قرار گرفتند اکثرا افراد فاقد مسکن، شغل مناسب یا درآمد کافی بودند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در این خصوص بر اساس آمارها، ۸۰۰ هزار شهروند در استان خراسان رضوی و یک میلیون و ۲۰۰ هزار شهروند در تهران از این خدمات استفاده کردند.

محسنی بند پی افزود: کاهش میزان پرداختی شهروندان از هزینه های درمان از جمله برنامه های در دستور کار دولت یازدهم بود، به این ترتیب، شهروندانی که دارای بیمه خدمات درمانی شهری باشند زیر ۱۰ درصد مجموع هزینه های درمان را پرداخت کرده و دارندگان سایر بیمه ها نیز پنج درصد این هزینه ها را پرداخت می کنند.

اختصاص مبلغ برای تامین تجهیزات معلولان

وی اظهار کرد: با توجه بر ضرورت لزوم برخورداری تمام معلولان از لوازم و تجهیزات مورد نیازشان با نظر مثبت رئیس جمهوری، ۵۰ میلیارد تومان در سال جاری جدا از بودجه ها و اعتبارات سالانه به تامین این تجهیزات اختصاص یافت.

محسنی بندپی در ادامه با اشاره به دغدغه های مسئولان ارشد نظام در خصوص کاهش معضلات اجتماعی همچون حاشیه نشینی، برخی مفاسد اجتماعی، طلاق و مناطق بحرانی تصریح کرد: دهم آبان ماه امسال مسئولان و دست اندرکاران بخش اجتماعی کشور به حضور مقام معظم رهبری رسیدند و در آن نشست دستگاهها گزارش اقدامات و برنامه های خود را در راستای کاهش این آسیب ها به ایشان ارائه کردند.

به گفته وی، سازمان بهزیستی رویکردهای کاهش آسیب های اجتماعی و کاهش میزان معلولیت ها را در دستور کار قرار داده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: پوشش غربالگری شنوایی سنجی در سال ۹۴ در کشور ۷۳ درصد بود و از یک میلیون و ۵۵۰ هزار کودک، یک میلیون و ۶۶ هزار نفر آنها در این طرح، غربالگری شدند.

محسنی بند پی افزود: تعهد امسال سازمان بهزیستی برای اجرای این طرح و تشخیص و درمان به موقع بیماران ۹۰ درصد جامعه هدف است. در موضوع معاینه کودکان برای تشخیص تنبلی چشم نیز پوشش جامعه هدف در سال گذشته ۶۶ درصد بود که این میزان در سال جاری به بیش از ۹۰ درصد می رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: به طور سالانه حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار معلول در کشور متولد می شود که این معلولیت ها بار مالی و عاطفی زیادی بر خانواده ها تحمیل می کند.

محسنی بندپی اظهار کرد: بر اساس تعهدی که داریم در ۳۱ استان کشور در هر استان یک شهرستان به عنوان پایلوت اجرای طرح کاهش معلولیت ها در میان زوج های جوان انتخاب شد که ۴۰ هزار زوج در آستانه ازدواج در این طرح غربالگری شدند، ۳۰ درصد از این مجموع نیازمند مشاوره تشخیص داده شدند و از این ۳۰ درصد نیز ۲۰ درصد برای انجام آزمایش ژنتیک به مراکز آزمایشگاهی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: از ابتدای برنامه ششم توسعه، «برنامه جامع غربالگری ژنتیک و مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج» در سراسر کشور اجرا می شود.

برنامه های بهزیستی برای کاهش طلاق

رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص برنامه ها و اقدامات سازمان بهزیستی در جهت کاهش میزان طلاق در کشور یادآور شد: سازمان بهزیستی رویکرد ارتقای سطح مهارت های زندگی را جایگزین طلاق توافقی کرده است و در کنار مددکاری، مشاوره فرهنگی و مذهبی زوجین را نیز در دستور کار قرار داده است.

محسنی بند پی گفت: با اجرای طرح های فرهنگی و علمی این سازمان در خصوص کاهش میزان طلاق، در شهر مشهد کاهش ۱۸ درصدی طلاق را شاهد بودیم.

وی با بیان اینکه در موضوع مبارزه با اعتیاد، رویکرد پیشگیری خانه به خانه را اجرا کردیم، افزود: استفاده از توان و ظرفیت تمام سازمان ها با ارائه جزوه های آموزشی با موضوع آگاه سازی جوامع هدف و خانواده ها و حساس سازی جامعه به این معضل لحاظ شد.

محسنی بند پی با اشاره به رویکرد سازمان بهزیستی در کاهش خودکشی اظهار کرد: اورژانس اجتماعی با ورود به این موضوع، به چهار هزار و ۲۴۰ نفر را مشاوره علمی و اجتماعی ارائه کرد که نتیجه آن انصراف آنها از خودکشی بود.

به گفته وی، ۱۴۰ شهرستان بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت کشور تا پایان سالجاری از خدمات اورژانس اجتماعی بهره مند می شوند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات و تعهدات این سازمان در استان خوزستان و شهرستان آبادان گفت: روز چهارشنبه مرکز نگهداری بیماران روانی در دزفول و مرکز مراقبت و نگهداری بیماران در شهرستان کارون به بهره برداری رسیدند.

راه اندازی بهزیستی در اروندکنار

محسنی بند پی همچنین قول افتتاح نمایندگی سازمان بهزیستی در شهر اروندکنار از توابع آبادان را ارائه کرد و افزود: فرمانداری آبادان قول تامین فضا و تجهیز این مرکز را داده که ما نیز قول می دهیم که در سریع ترین زمان ممکن نیروی متخصص مورد نیاز را در آنجا مستقر کنیم.

وی با اشاره به اینکه ۲۰۰ واحد مسکن مهر معلولان در شهرستان آبادان با پیشرفت ۵۰ تا ۸۰ درصدی در دست ساخت است، اظهار کرد: امید می رود با همکاری مطلوب بهزیستی، سازمان منطقه آزاد اروند و بنیاد برکت این واحدها تا پایان سال ۹۶ بهره برداری و تحویل شوند.

محسنی بندپی تصریح کرد: بر اساس برش استانی، دو میلیارد تومان از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی رئیس جمهوری برای تامین لوازم مورد نیاز معلولان به استان خوزستان پرداخت می شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور یادآور شد: برای شهرستان آبادان نیز ساخت مرکز نگهداری بیماران روانی با ظرفیت ۵۰ بیمار و مرکز نگهداری معلولان جسمی حرکتی با ظرفیت ۵۰ معلول پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه برای ۴۵ هزار نفر در مجموع از جامعه هدف طی سال جاری در کل کشور شغل ایجاد شد، گفت: برای اشتغالزایی معلولان، محدودیتی در پرداخت منابع نداریم ضمن آنکه برای اشتغالزایی به ازای هر نفر ۱۵ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده است.