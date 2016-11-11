کتابخانه مدارس اردبیل تقویت شود/ضرورت ترویج تخصصی کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر تقی زاده شکیبا صبح جمعه در حاشیه جلسه هماهنگی برنامههای انجمن خیرین کتابخانه ساز به خبرنگار مهر گفت: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی میبایست از سنین پایین و از دوران مدرسه آغاز شود.
وی افزود: نمیتوان به صورت تخصصی به این مقوله ورود نکرد و در ادامه انتظار داشت دانشآموزان راغب به مطالعه شوند.
مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز استان با ذکر مثالی به نگاه تخصصی کشور ژاپن در مقوله ترویج مطالعه برای دانشآموزان اشاره کرد و بیان داشت: در این کشور دههها قبل راهاندازی کتابخانههای تخصصی در مدارس به تصویب رسید.
تقی زاده شکیبا متذکر شد: بر اساس این قانون کلی تمامی آموزشگاههای کشور موظف شدند برای همه کتابخانههای خود کتابدار مستقل استخدام کنند.
وی افزود: در واقع این اقدام نگاه تخصصی به ترویج مطالعه بود و برای اینکه کتابداران نیز با تخصص لازم فعالیت کنند، مدرسه ملی کتابداری در ژاپن تأسیس شد.
مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز استان با تأکید به اینکه توسعه زمانی محقق میشود که سطح سواد و فرهنگ عمومی جامعه ارتقا یابد، ادامه داد: کتاب یکی از مهمترین ابزارها است و نباید از آن غفلت داشت.
تقی زاده شکیبا تأکید کرد: طرح توسعه کتابخانههای مدارس مدتها است مطرح میشود و انتظار میرود با هدف افزایش سرانه مطالعه در مدارس استان جدی گرفته شود.
وی تصریح کرد: در صورتی که دانشآموز توسط افراد متخصص برای تهیه کتاب مشاوره شود به سادگی به کتاب علاقهمند خواهد شد.
مدیرعامل انجمن خیرین کتابخانه ساز استان افزود: در واقع برای اینکه نسل آینده نسلی کتابخوان و علاقهمند به کتاب باشد، لازم است از امروز برنامهریزی منسجمی در این خصوص داشت.
نظر شما