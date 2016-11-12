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۲۲ آبان ۱۳۹۵، ۹:۰۹

معاون وزیر علوم خبر داد؛

تکذیب تایید همه رشته های دانشگاه آزاد/فقط ۴۶۰۰ رشته تاییدیه دارند

تکذیب تایید همه رشته های دانشگاه آزاد/فقط ۴۶۰۰ رشته تاییدیه دارند

معاون آموزشی وزارت علوم تایید کتبی تمام رشته های دانشگاه آزاد تا مهر ۹۵ و قبل از آن را تکذیب کرد و گفت: وزارت علوم فقط حدود ۴ هزار و ۶۰۰ رشته دانشگاه آزاد را تایید کرده است.

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تایید کتبی تمام رشته های دانشگاه آزاد تا مهر ۹۵ و قبل از آن گفت: وزارت علوم فقط حدود ۴ هزار و ۶۰۰ رشته دانشگاه آزاد را تایید کرده است.

معاون آموزشی وزیر علوم با تکذیب تایید کتبی تمام رشته های دانشگاه آزاد تا مهر ۹۵ و قبل از آن افزود: اسامی رشته های دانشگاه آزاد که تایید شده، برروی سایت وزارت علوم موجود است و بیشتر از آن چیزی توسط وزارت علوم تایید نشده است.

به گزارش مهر، دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد پیش از این اعلام کرده بود، تمامی پذیرش های انجام شده توسط این دانشگاه تا مهر  ۹۵ و قبل از آن مورد تایید وزارت علوم است و آن وزارتخانه مراتب مذکور را کتبا به دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرده است.

کد مطلب 3821118
زهرا سیفی

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    نظرات

    • محمدی IR ۱۱:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
      0 0
      پاسخ
      پس تکلیف افرادی که در این رشته مشغول به تحصیل هستند چیست؟ چرا همیشه اول یک رخدادی اتفاق می افتد بعداً سروصداش درمی آید. تکلیف این همه هزینه ها چی میشه؟

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