تکذیب تایید همه رشته های دانشگاه آزاد/فقط ۴۶۰۰ رشته تاییدیه دارند

مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تایید کتبی تمام رشته های دانشگاه آزاد تا مهر ۹۵ و قبل از آن گفت: وزارت علوم فقط حدود ۴ هزار و ۶۰۰ رشته دانشگاه آزاد را تایید کرده است.

معاون آموزشی وزیر علوم با تکذیب تایید کتبی تمام رشته های دانشگاه آزاد تا مهر ۹۵ و قبل از آن افزود: اسامی رشته های دانشگاه آزاد که تایید شده، برروی سایت وزارت علوم موجود است و بیشتر از آن چیزی توسط وزارت علوم تایید نشده است.

به گزارش مهر، دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد پیش از این اعلام کرده بود، تمامی پذیرش های انجام شده توسط این دانشگاه تا مهر ۹۵ و قبل از آن مورد تایید وزارت علوم است و آن وزارتخانه مراتب مذکور را کتبا به دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرده است.