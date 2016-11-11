نماز جمعه ورامین در مسجد صاحب الزمان(عج) اقامه می شود

حجت الاسلام سید محسن محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که دو مکان مسجد جامع و مسجد صاحب الزمان(عج) به عنوان محل اقامه نماز جمعه در شهرستان ورامین در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: طی هفته های اخیر، نماز عبادی-سیاسی جمعه شهرستان ورامین در مسجد جامع برگزار می شود.

رییس ستاد نماز جمعه شهرستان ورامین افزود: به دلیل آغاز فصل سرما و کاهش محسوس دمای هوا و با تصمیم ستاد نماز جمعه شهرستان ورامین، این فریضه الهی، از این هفته در مسجد صاحب الزمان(عج) اقامه می شود.

وی با اشاره به وجود امکانات مطلوب تر گرمایشی در مسجد صاحب الزمان(عج) ادامه داد: هدف از این تصمیم، ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر به نمازگزاران جمعه شهرستان ورامین است.

محمودی اضافه کرد: امیدواریم شاهد حضور باشکوه و دشمن شکن مردم ورامین که همواره در دفاع از ارزش های اسلامی پیشگام بوده اند، در نماز عبادی و سیاسی جمعه باشیم.