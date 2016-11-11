دانشجویان بورسیه دوره گذشته مشمول وام دکتری شدند/شرایط دریافت وام

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان اعلام کرد: به دنبال استعلام برخی از دانشگاه ها در خصوص امکان اختصاص وام دانشجویی به آن دسته از دانشجویان بورسیه دوره گذشته (تحت عنوان تبدیل خارج به داخل) که به دلیل عدم اخذ اعلام نیاز تا کنون جایابی نشده و حکم بورس آنها صادر نشده است، امکان بهره مندی از وام ویژه دانشجویان دکتری مشابه سایر دانشجویان روزانه برای آنها نیز وجود دارد.

صندوق رفاه دانشجویان به دانشگاه ها اعلام کرده است تا به این عده از دانشجویان که تاکنون حکم بورس برای آنها صادر نشده و در نتیجه رونوشت آن نیز برای دانشگاه محل تحصیل ارسال نشده، اطلاع رسانی شود تا در صورت تمایل برای درخواست وام مذکور به ادارات رفاه دانشگاه محل تحصیل خود مراجعه کنند.

بدیهی است پس از صدور حکم بورس، پرداخت وام متوقف خواهد شد.