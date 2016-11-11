استقبال پرشور سرابی ها از ورزشکار قهرمان جهان

به گزارش خبرنگار مهر، در این استقبال نماینده مردم سراب، شهردار، معاون فرماندار و تعدادی از مسئولان محلی و ورزشکاران و جوانان سرابی حضور داشتند.

ابراهیم خرم رئیس هیئت پرورش اندام سراب با قدردانی از ابراز احساسات گرم مردم سراب اظهارکرد: قهرمانان عرصه های مختلف ورزشی متعلق به همه مردم بوده و کسب عناوین قهرمانی بهترین هدیه آنها به احساسات پاک و بی آلایش مردم است.

بهروز تابانی بعد از ورود به سراب ابتدا در مزار شهدا حضور یافت تا نسبت به ارمان های شهدا ادای احترام نماید. وی سپس به رسم قدرشناسی و ادب بر دستان پدر و مادر خود بوسه زد.

گفتنی است اخیرا بهروز تابانی که با کسب مدال طلای قهرمانی کشور در وزن ۱۰۰کیلوگرم در رشته پرورش اندام و بادی کلاسیک به عنوان نماینده استان آذربایجان شرقی راهی مسابقات جهانی اسپانیا شده بود به مقام قهرمانی در این وزن دست یافت و مدال طلا را از آن کشورمان کرد.

این ورزشکار در مسابقه اورال که مسابقه قهرمان قهرمانان است نیز به عنوان نخست دست یافت.