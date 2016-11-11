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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۹:۵۷

صبح امروز جمعه اتفاق افتاد

استقبال پرشور سرابی ها از ورزشکار قهرمان جهان

استقبال پرشور سرابی ها از ورزشکار قهرمان جهان

سراب – امروز جمعه با استقبال گرم و صمیمی مردم سراب بهروز تابانی قهرمان وزن ۱۰۰ کیلوگرم جهان در رشته پرورش اندام وارد زادگاه خود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این استقبال نماینده مردم سراب، شهردار، معاون فرماندار و تعدادی از مسئولان محلی و ورزشکاران و جوانان سرابی حضور داشتند.

ابراهیم خرم رئیس هیئت پرورش اندام سراب با قدردانی از ابراز احساسات گرم مردم سراب اظهارکرد: قهرمانان عرصه های مختلف ورزشی متعلق به همه مردم بوده و کسب عناوین قهرمانی بهترین هدیه آنها به احساسات پاک و بی آلایش مردم است.

بهروز تابانی بعد از ورود به سراب ابتدا در مزار شهدا حضور یافت تا نسبت به ارمان های شهدا ادای احترام نماید. وی سپس به رسم قدرشناسی و ادب بر دستان پدر و مادر خود بوسه زد.

گفتنی است اخیرا بهروز تابانی که با کسب مدال طلای قهرمانی کشور در وزن ۱۰۰کیلوگرم در رشته پرورش اندام و بادی کلاسیک به عنوان نماینده استان آذربایجان شرقی راهی مسابقات جهانی اسپانیا شده بود به مقام قهرمانی در این وزن دست یافت و مدال طلا را از آن کشورمان کرد.

این ورزشکار در مسابقه اورال که مسابقه قهرمان قهرمانان است نیز به عنوان نخست دست یافت.

کد مطلب 3821130

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