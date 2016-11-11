  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۶

مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

پیروزی پرگل برزیل مقابل آرژانتین/ جشن بزرگ نیمار مقابل چشمان مسی

پیروزی پرگل برزیل مقابل آرژانتین/ جشن بزرگ نیمار مقابل چشمان مسی

تیم ملی فوتبال برزیل نبرد بزرگ منطقه آمریکای لاتین را در رقابتهای مقدماتی جام جهانی با یک پیروزی بزرگ به سود خود رقم زد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال برزیل و آرژانتین بامداد امروز جمعه در ادامه رقابتهای مقدماتی جام جهانی در بلوهوریزنته به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی حیثیتی را سلسائو ۳ بر صفر برد تا جشن بزرگی در این کشور به راه افتد.

برای برزیل در این بازی فیلیپ کوتینیو (۲۴)، نیمار (۴۶) و پائولینیو (۵۶) گلزنی کردند. شادمانی نیمار مقابل چشمان لیونل مسی در این بازی جالب توجه بود.

برزیل بعد از این برد ۲۴ امتیازی شد و در صدر جدول ایستاد. اروگوئه و کلمبیا با ۲۳ و ۱۸ امتیاز دوم و سوم هستند. آرژانتین هم با ۱۶ امتیاز در رده پنجم قرار دارد و صعودش به جام جهانی کاملا به مخاطره افتاده است.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* کلمبیا صفر - شیلی صفر
* اروگوئه ۲ - اکوادور یک
* ونزئلا ۵ - بولیوی صفر
* پاراگوئه یک - پرو ۴
* برزیل ۳ - آرژانتین صفر

کد مطلب 3821131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • صابر غلامی IR ۱۳:۴۴ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۱
      0 0
      پاسخ
      عالی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها