پیروزی پرگل برزیل مقابل آرژانتین/ جشن بزرگ نیمار مقابل چشمان مسی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی فوتبال برزیل و آرژانتین بامداد امروز جمعه در ادامه رقابتهای مقدماتی جام جهانی در بلوهوریزنته به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی حیثیتی را سلسائو ۳ بر صفر برد تا جشن بزرگی در این کشور به راه افتد.

برای برزیل در این بازی فیلیپ کوتینیو (۲۴)، نیمار (۴۶) و پائولینیو (۵۶) گلزنی کردند. شادمانی نیمار مقابل چشمان لیونل مسی در این بازی جالب توجه بود.

برزیل بعد از این برد ۲۴ امتیازی شد و در صدر جدول ایستاد. اروگوئه و کلمبیا با ۲۳ و ۱۸ امتیاز دوم و سوم هستند. آرژانتین هم با ۱۶ امتیاز در رده پنجم قرار دارد و صعودش به جام جهانی کاملا به مخاطره افتاده است.

نتایج دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* کلمبیا صفر - شیلی صفر

* اروگوئه ۲ - اکوادور یک

* ونزئلا ۵ - بولیوی صفر

* پاراگوئه یک - پرو ۴

* برزیل ۳ - آرژانتین صفر