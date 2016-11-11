همایش پیاده روی خانوادگی در پاکدشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش پازوکی شهردار پاکدشت صبح جمعه در همایش پیاده روی خانوادگی این شهرستان، اظهار داشت: برای ساختن زندگی شاداب، انجام روزانه پیاده روی بسیار موثر است.

وی افزود: این پیاده روی و برگزاری همایش های کوهنوردی با هدف تعمیق سلامت شهروندی و داشتن زندگی سالم است که با حضور پررنگ مردم محقق خواهد شد.

پازوکی گفت: شهرداری وظیفه خود می داند تا برای حفظ سلامت جامعه، برنامه های فرهنگی متنوعی را اجرا و برای گنجاندن ورزش در سبد خانواده به همراه سایر مسئولان تلاش کند

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در ادامه فرامرز مولایی مسئول فرهنگی اجتماعی شهرداری پاکدشت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این همایش به دستور شهردار و حمایت شورای اسلامی شهر پاکدشت و با هدف ترویج ورزش همگانی برگزار شده و برنامه های دیگری نیز به طور متوالی و ماهیانه برگزار خواهد شد.

وی گفت: برای تشویق شهروندان در این همایش جوایز نفیسی در نظر گرفته شده است.

مولایی افزود: جایزه ویژه همایش پیاده روی خانوادگی، دوچرخه کوهستان برای نفر اول و صدها جوایز ورزشی دیگر برای شهروندانی که در این قرعه کشی شرکت کرده اند، در نظر گرفته شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری پاکدشت گفت: امید است تا شهروندان پاکدشتی، ورزش را از موارد مورد نیاز و جدا ناپذیر سبد کالایی خود قرار دهند.