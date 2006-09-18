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۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۴۵

رئيس دوره اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در گفتگو با مهر :

رئيس ستاد انتخابات جبهه اصلاحات تعيين شد / در انتخابات خبرگان از نظر مجمعين پيروي مي كنيم

رئيس ستاد انتخابات جبهه اصلاحات تعيين شد / در انتخابات خبرگان از نظر مجمعين پيروي مي كنيم

محمدغريباني با اعلام اينكه رئيس ستاد انتخابات شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و همچنين اعضاي اين ستاد براي فعاليت در انتخابات آتي مشخص شده است، گفت: نام اين اشخاص تا چند روز آينده اعلام مي شود.

محمدغريباني در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب، بدون ذكر نام رئيس و ديگر اعضاي اين ستاد اظهار داشت: در جريان انتخابات مجلس خبرگان و شوراها يا شخص رئيس ستاد انتخابات و يا فردي كه از سوي اعضاء مشخص مي شود، به تشريح سياستهاي ستاد انتخابات شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات خواهد پرداخت.

رئيس دوره اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات  با تاكيد بر اينكه اين جبهه در انتخابات آتي از نظرات مجمعين پيروي خواهد كرد، گفت: انتخاب كانديداهاي خبرگان را بر عهده مجمعين گذاشته ايم، لذا از اشخاص پيشنهادي آنان حمايت مي كنيم.

غريباني ملاقات شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات با اعضاي شاخص اين جبهه را مثبت ارزيابي كرد و اظهار داشت: اين ملاقاتها تاثيرات مثبتي در آينده خواهد گذاشت.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه به نظر مي رسد برخي از گروههاي اصلاح طلب  تمايل دارند به صورت مستقل در انتخابات آتي شركت كنند، خاطرنشان كرد: علاقمنديم ائتلاف صد درصدي در بين اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات شكل بگيرد اما چنانچه كانديداهاي ما مشترك باشند ديگر در اصل موضوع تفاوتي نخواهد بود.

رئيس دوره اي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات در خاتمه تصريح كرد: به طور قطع اصلاح طلبان در انتخابات آتي هماهنگ خواهند بود.

کد مطلب 382114

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