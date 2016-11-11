  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۰

استاندار چهارمحال و بختیاری:

گردشگری چهارمحال و بختیاری رونق می گیرد

گردشگری چهارمحال و بختیاری رونق می گیرد

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح های گردشگری در این استان، گفت: با بهره برداری از این طرح ها، گردشگری چهارمحال و بختیاری رونق می گیرد.

قاسم سلیمانی دشتکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح های گردشگری در چهارمحال و بختیاری، عنوان کرد: دولت در مسیر توسعه زیر ساخت های گردشگری گام های بلندی برداشته است.

وی عنوان کرد: هم اکنون تسهیلات برای اجرای ۲۶ طرح گردشگری پرداخت شده است و این طرح های در مسیر توسعه گردشگری این استان نقش مهمی می توانند ایفا کنند.

قاسم سلیمانی دشتکی گفت: هم اکنون بخش گردشگری چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری دارد که باید از این ظرفیت ها در مسیر توسعه استان استفاده کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: با توسعه زیر ساخت های گردشگری در این استان، زمینه ورود مسافر و گردشگر به سطح استان افزایش می یابد.

وی بیان کرد: یک هتل در بخش صمصامی شهرستان کوهرنگ در حال احداث است که با بهره برداری از آن زیر ساخت های اقامتی در این منطقه برای اسکان مسافران فراهم می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: معرفی اماکن تاریخی و گردشگری چهارمحال و بختیاری باید برای جذب مسافر مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی گفت: توسعه گردشگری نقش مهمی در رونق و توسعه سایر بخش های مختلف در این استان دارد.

کد مطلب 3821140

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها