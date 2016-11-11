دلسوزی جدی برای جلوگیری از مفاسد فضای مجازی وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دومین شب از اجلاس اساتید تفسیر قرآن کریم که شامگاه پنجشنبه در بیت علامه طباطبایی در قم برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: عمل صالح یک مفهوم گستردهای را در بر میگیرد و دامنه کلمه معروف و منکر به قدری وسیع است که شامل همه مسائل میشود.
وی ابراز داشت: در قرآن مفاهیمی موجود است که انحصار به مکان و زمان ندارد و در آیات متعددی همچون آیه تبلیغ موج میزند.
استاد سطوح عالی حوزه اضافه کرد: قرآن کریم این ظرفیت را با خود دارد که با هر وسیلهای قابل ابلاغ باشد و در عصر معاصر و حاضر نیز روشهای مختلفی از جمله از طریق فضای مجازی این ابلاغ امکان پذیر است.
تشکیل کارگروهی برای بررسی آسیبهای فضای مجازی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیبها و ظرفیتهای فضای مجازی، ابراز داشت: کسانی که با فضاهای مجازی در ارتباط هستند میدانند که این فضا چه خطرات و مفاسدی را با خود به همراه دارد.
آیت الله مکارم شیرازی با بیان اینکه کارگروهی را برای بررسی مفاسد و آسیبهای فضای مجازی مأمور کردهایم افزود: مقرر شد تا این برررسیها به وزیر ارتباطات انتقال داده شود.
وی ادامه داد: قرار شد شبکهای اینترنت ملی راه اندازی شود و همه مطالب مفید را جمع آوری کنند به گونهای که این حجم از مطالب مختلف و متنوع بتواند جامعه را اشباع کند و در این صورت پهنای باند آن را گسترش دهند و پهنای باند فضاهای دیگر همچون تلگرام را کم کرده و اینگونه مردم را به این سمت جذب کنند.
این مفسر قرآن کریم ادامه داد: دلسوزی قوی در این زمینه دیده نمیشود و باید قبل از اینکه جوانان فاسد شوند و به مقدسات اهانت شود، این موضوع را جدی گرفت.
وی اضافه کرد: کسانی که آشنا به مفاسد این شبکههای مجازی هستند میدانند چه خبر است و اینکه میگویند باید از شبکهها استفاده کرد هم حرف درستی است اما در کنار آن باید خطرات آن را هم کنترل کرد.
آیت الله مکارم شیرازی گفت: برنامهای که در کنار قبر کوروش برگزار شد با استفاده از همین شبکههای مجازی بود که افراد بسیاری را از همه جا فراخوان زدند.
وی با اشاره به قابلیت کنترل فضای مجازی در مسائلی همچون انتخابات، گفت: این قابلیت در شبکههای مجازی وجود دارد که در انتخاباتها فلان شبکه پیامهای یک کاندید خاص را قطع و یا پیامک دروغ ارسال کند و این به نوعی بردگی است و این بسیار خطرناک است.
انتقاد از تمرکز طلاب در قم
استاد برجسته حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل تمرکز طلاب در قم، افزود: باید به تمام محتوای آیه تبلیغ عمل کرد که متأسفانه به بخشی از آن عمل نشده است.
وی بیان داشت: باید برنامهای برای هجرت مبلغان به شهرستانها تدوین کرد و شهرستانها نباید از طلاب خالی شود که در غیر این صورت مبلغان مسیحی و وهابی وارد خواهند شد.
آیت الله مکارم شیرازی افزود: اخیراً در یکی از شهرهای شیراز توطئهای خنثی شد و مقادیر بسیاری مواد منفجره کشف شد و معلوم شد افرادی که به این مسجد آمده بودند نفوذی بودند.
وی همچنین گفت: مسئله خطابه در میان طلاب مشکل دارد و درست است که سفیران هدایت برای آینده در حال تربیت هستند ولی خطبای خودجوش بدون آموزش خطابه، مشغول فعالیت هستند که باید کسانی که تجربه زیادی دارند به این افراد تعلیم دهند و هر کس راه خودش را نرود و حوزه باید خطبای موجود را پرورش دهند.
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