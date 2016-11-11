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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

فرماندار تبریز:

انفجار در میدان نصف راه تبریز خسارت جانی در پی نداشت

انفجار در میدان نصف راه تبریز خسارت جانی در پی نداشت

تبریز - فرماندار تبریز گفت: انفجار در میدان نصف راه تبریز خسارت جانی در پی نداشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم شهرتی فر صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص حادثه انفجار شدید در مرکز بهداشت تبریز گفت: این حادثه بامداد جمعه اتفاق افتاد و شدت صدای انفجار باعث ترس مردم منطقه شد.

وی با بیان اینکه این حادثه تلفات مادی به همراه داشت و باعث شکسته شدن شیشه های زیادی در منطقه شد، ادامه داد: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی در پی نداشت.

شهرتی فر ادامه داد: علت این حادثه نشت گاز در انبار اسقاطی ساختمان مرکز بهداشت تبری بود که با حضور به موقع آتش نشانان مشکل خاصی به وجود نیامد.

گفتی است بامداد جمعه بر اثر نشت گاز، انفجار شدیدی در مرکز بهداشت تبریز اتفاق افتاد و باعث ترس مردم منطقه شد.

کد مطلب 3821146

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