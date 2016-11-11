تجمع امت حزب الله مقابل استانداری البرز خودجوش بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان کرج با اشاره به جریانات اخیر استان و تجمع اعتراضی مقابل استانداری البرز در پی هنجارشکنی در نشست احزاب، اظهار کرد: از همهکسانی که دغدغه مند وارد عرصه شدند و عکسالعمل نشان داده و حمایت کردند بهویژه روحانیون و دانشجویان تشکر میکنم.
وی در ادامه به حضور علمای البرزی مستقر در قم اشاره کرد و گفت: حساسیتی که دوستان برای دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی دارند ستودنی و قابلتقدیر است.
آیتالله حسینی همدانی به تجمع اعتراضی امت حزبالله مقابل استانداری البرز اشاره کرد و گفت: این حرکت نشان داد که اولاً امت حزبالله هوشیار است و ثانیاً ولایتمدارانِ وارد میدان میشوند و انجاموظیفه میکنند و از ملامت هیچ ملامت کنندهای هراسی ندارند.
وی تأکید کرد: حرکت روز گذشته مقابل استانداری البرز و اعتراض به اتفاقات اخیر در نشست فصلی احزاب کاملاً خودجوش و بدون برنامهریزی خاصی بوده است.
امت حزب الله همیشه متحد است
خطیب جمعه کرج تصریح کرد: بنا بر این نبود که در آستانه آمدن رئیسجمهور به البرز تنشی در استان ایجاد شود.
وی گفت: اجتماع و حضور امت حزبالله مقابل استانداری البرز پیامهای روشنی داشت برای کسانی که باید بشنوند و ببینند که هشدارهایی که داده میشود از پایگاههای مردمی برخوردار است و ریشه دینی دارد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز افزود: خطیب جمعه در این مسند اگر مطلبی میگوید یا هشداری میدهد دیگران در خصوص هشدارها نگویند حالا یک کسی چیزی گفته است آقایان بدانند این هشدارها ریشه دینی دارد و از پایگاه مردمی برخوردار است و اگر به این هشدارها توجه ای نشود آثار و تبعاتی در بر خواهد داشت.
آیتالله حسینی همدانی خطاب به امت حزبالله گفت: امت حزبالله در همه زمینهها احتیاج به همدلی و اتحاد دارند و اگر بتوانند در عرصههای اجتماعی پیش رو تأثیرگذار باشند باید بیشازپیش ولایتمدار بوده و با وحدت رویه عمل کنند.
ضرورت حضور یکپارچه ائمه جمعه در جامعه
وی در خصوص تجمع روز گذشته مقابل استانداری گفت: اجتماع بهگونهای رقم خورد که با بنده تماس گرفتند و خواستند قضیه حل شود، بنده گفتم تا ابراز انزجار و اعلام برائت از فتنه رسماً اعلام نشود این اجتماع تعطیل نمیشود.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اینکه حوزه علمیه استان اعلام کرده بود که اگر اعلام برائت از فتنه از سوی استاندار مطرح نشود حوزه را تعطیل میکنند، گفت: ائمه جمعه یکپارچه موضع گرفتند و اعلام کردند فتنه خط قرمز نظام است و ما کوتاه نمیآییم.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به اینکه برخی مدعی شدند که اتفاقی نیفتاده است، گفت: ریشه حرفی که در نشست فصلی احزاب و در راستای حمایت از فتنه گران زدهشده است عمقی است، این حرف زدهشده تا محکی باشد برای برپایی یک جریان دیگر.
وی با تأکید بر اینکه هفته گذشته به مسئولان استان از تریبون نماز جمعه تذکر داده شد، گفت: تذکرات لازم برای اینکه این موضوع به اجتماع کشیده نشود، داده شد اما تعلل شد و اراده جدی برای حل مسئله وجود نداشت.
فتنه خط قرمز نظام است
نماینده ولیفقیه در استان البرز گفت: پس از برگزاری تجمع اعتراضی امت حزبالله مقابل استانداری البرز برخی آقایان تماس گرفتند که اعتراض تمام شود، بنده گفتم وظیفه من تذکر دادن است.
وی با تأکید بر اینکه خواسته امت حزبالله اعلام برائت مسئولان استان از فتنه است، گفت: مدعی شدند مدیری که در نشست حاضر بوده و واکنشی نشان نداده است را جابهجا میکنیم . بنده گفتم بحث حال حاضر جا بهجایی این مدیر نیست.
آیتالله حسینی همدانی با اشاره به اینکه با جابهجایی مدیران مسئله حل نمیشود، گفت: نباید جریان حمایت از فتنه راه بیفتد. رهبری فرمودند خط قرمز نظام فتنه است، از این مسئله تا زمانی که در این استان هستم کوتاه نمیآیم.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به بالا گرفتن موضوع در استان و برپایی تجمع خودجوش، گفت: بعدازاین ماجرا آقایان مدعی جمع شدن تجمع را داشتند، پس از بررسی به مسئول رسیدگی به امور مساجد گفتیم در این تجمع صحبت کنید و تذکر دهید.
حضور حداکثری در سفر رئیس جمهور به البرز
خطیب جمعه کرج با تأکید بر حضور مؤثر امت حزبالله مقابل استانداری البرز، به جلسهای که شب گذشته با حضور استاندار برگزار شد اشاره کرد و گفت: در این جلسه چند نفر از ریاست جمهوری حضور داشتند تا مقدمات سفر را مهیا کنند.
وی با تأکید بر اینکه جمع حاضر در جلسه شب گذشته اذعان داشتند که فصل الخطاب در این زمینه بیانات رهبری است و همانطور که رهبری فتنه را محکوم کردهاند ما نیز این مسئله را محکوم میکنیم.
اعلام برائت استاندار البرز از مسئله فتنه
نماینده ولیفقیه در استان البرز با اشاره به اعلام برائت استاندار البرز از فتنه و فتنه گران، گفت: استاندار البرز در حضور بنده از فتنه و فتنه گران اعلام برائت کرده و اعلام کرده است با شخص خاطی طبق قانون برخورد میشود.
خطیب جمعه کرج با اشاره به اینکه دادستان کرج به این مسئله ورود کرده است، خطاب به امت حزبالله گفت: از همه تقاضا میکنم حرکتی انجام نشود، مسئله به فضل پروردگار و همت شما مسکوت میماند.
وی با اشاره به سفر رئیسجمهور به استان، گفت: طرحها و پروژههای خوبی در نظر گرفتهشده تا در این سفر به تصویب برسد.
نماینده ولیفقیه در استان البرز گفت: همه اگر فرصت و توان دارند باید در مراسم استقبال از رئیسجمهور شرکت کنند.
حزبالله بداند وحدت و یکپارچگی اثربخش است
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه سفر رئیسجمهور به استان البرز چند روز قبل از اربعین انجام میشود، گفت: در مراسمهایی که برای سفر پیشبینیشده است شئون این مراسم مذهبی رعایت شود و از اسراف و ریختوپاش در تبلیغات حضور رئیسجمهور در استان جلوگیری شود.
نماینده ولی فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه نیروهای ارزشی باید وحدت رویه داشته باشند، گفت: باید از مرکز فرماندهی دستور بگیرند سلائق شخصی خود را کنترل کنند تا نتیجه مطلوب به دست آید.
انتخابات آمریکا یکی از وقایع کمنظیر تاریخ معاصر است
وی در بخش دیگری به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: یکی از وقایع کمنظیر تاریخ معاصر انتخابات آمریکا و انتخاب شدن یک دیوانه هوس ران است.
خطیب جمعه کرج گفت: میان مردم و جامعه نخبه این کشور شکاف عمیقی ایجادشده است دو نامزد ریاست جمهوری در مناظرات خود آبروی کشورشان را بردند.
نماینده ولیفقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در مناظرات خود اعتبار کشورشان را خدشهدار کردند، گفت: آنها زمینه اضمحلال و نابودی آمریکا را فراهم میکنند.
آمریکا کشوری در حال مرگ است
آیتالله حسینی همدانی با تأکید بر اینکه مناظرات و آبروریزی نامزدهای انتخاباتی آمریکا باید هوس ارتباطگیری با این کشور را از سوی برخی عوامل داخلی بگیرد، گفت: وقوع ۳۳ هزار قتل در یک سال اخیر در آمریکا آنهم با اسلحه و بیان این جمله که آمریکا کشوری در حال مرگ است در مناظرات نامزدهای انتخاباتی این کشور مطرح شد.
خطیب جمعه کرج با تأکید بر اینکه عدهای در داخل تلاش میکنند با آمریکا این شیطان بزرگ ارتباط بگیرند، گفت: عدهای در داخل کشور از تغییرات ایجادشده در سیاست آمریکا ناراحت هستند.
وی با تأکید بر اینکه آمریکا به دنبال استقلال کشور ما نیست، گفت: امام راحل فرمودند امکان ندارد استقلال کشور بدون قطع وابستگی به وجود بیاید.
لزوم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
آیتالله حسینی همدانی خطاب با آن دسته از عواملی که خواستار ارتباط با آمریکا هستند، گفت: به فضل پروردگار امت حزب الله و شریف ایران اسلامی باارادهای محکم مقابل استکبار ایستاده و کوتاه نمیآید.
نماینده ولیفقیه در استان البرز در بخش دیگری بهضرورت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی در کشور تأکید کرد و گفت: آنهایی که مدعی ورود مدیران خارجی به کشور هستند اقتصاد مقاومتی را باور ندارند.
وی در بخش دیگری به مناسبتهای هفته اشاره کرد و گفت: هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار را در پیش داریم، بهتر است که مردم در طول روز وقتی را برای مطالعه اختصاص دهند و این مهم را به کودکان خود بیاموزند.
نظر شما