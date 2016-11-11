صالحین ورامین به مصاف هاوش گنبد می رود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی روز یکشنبه در شهرهای مختلف پیگیری می شود که در یکی از دیدارهای این هفته، تیم های صالحین ورامین و هاوش گنبد به مصاف یکدیگر می روند.

تیم های صالحین ورامین و هاوش گنبد از تیم های پرطرفدار لیگ برتر محسوب می شوند و همواره بازی های خانگی نمایندگان ورامین و گنبد شاهد حضور هزاران تماشاگر و علاقه مند به والیبال است.

نماینده گنبد در این فصل از رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور، حال و روز خوشی را ندارد و با کسب تنها یک برد از پنج دیدار گذشته خود، در انتهای جدول رده بندی مسابقات قرار گرفته است.

تیم صالحین ورامین طی هفته های اخیر نمایش خوبی را از خود نشان داده که نقطه اوج آن در هفته پنجم لیگ برتر والیبال بود که توانست بانک سرمایه را با تمام ملی پوشان و ستاره های خود به زانو دربیاورد.

پس از پیروزی صالحین ورامین مقابل بانک سرمایه، همه تیم ها و کارشناسان حساب ویژه را بر روی نماینده والیبال ورامین باز کرده اند و باید منتظر ماند و دید که شاگردان محمد ترکاشوند می توانند به روند رو به رشد خود ادامه دهند.

بدون شک غرور می تواند مهم ترین حریف صالحین ورامین در دیدار با هاوش گنبد باشد، در غیر اینصورت پیروزی در سالن شهید گلعباسی و با حمایت صدها هوادار ورامینی دور از دسترس نخواهد بود.

تا پایان هفته پنجم لیگ برتر والیبال، تیم صالحین ورامین با کسب سه پیروزی در رده هفتم جدول و هاوش گنبد با یک پیروزی در انتهای جدول رده بندی مسابقات قرار دارد و به همین خاطر هر دو تیم به پیروزی در این دیدار احتیاج مبرم دارند.