هشدار به تیم ملی سوریه/ گول بازیکنان غایب ایران را نخورید!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه روز سه شنبه آینده در چارچوب مسابقات مرحله نهایی انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ در مالزی به مصاف هم خواهند رفت؛ دیداری که برای هر دو تیم اهمیت بسزایی دارد و امتیاز آن تعیین کننده است.

«مصطفی کیالی» یکی از بازیکنان سابق سوریه این دیدار را برای تیم ملی این کشور بسیار دشوار و سخت می‌داند. کیالی در این خصوص گفت: توقع این است که سوریه در خط دفاعی قوی باشد و بازیکنان تمرکز داشته باشند.

وی تاکید کرد: غیبت بازیکنان ایران در این مسابقه (سردار آزمون و احسان حاج صفی به خاطر محرومیت) به این معنا نیست که آنها ضعیف‌تر شده اند. کاملا برعکس؛ تیم ملی ایران به قدرتش معروف است. در تاریخ رویارویی با تیم ایران، فقط یکبار پیروز شده ایم.

بازیکن سابق فوتبال سوریه افزود: لازم است که از اشتباهات فردی بازیکنان ایران استفاده کنیم و از آن امتیاز بسازیم.

کیالی در پایان گفت: بازیکنان سوریه باید تمرکز زیادی داشته باشند؛ بخصوص در ۱۵ دقیقه اول بازی چرا که یک گل می‌تواند حساب و کتاب را به هم بزند. برای همین احتیاط لازم است. البته قطعا بازگشت «سنحاریب ملکی» تصمیم درستی از سوی کادر فنی بود و منفعت زیادی برای سوریه دارد. شخصا انتظار دارم ملکی گل پیروزی یا تساوی سوریه مقابل ایران را به ثمر برساند!