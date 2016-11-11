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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۲۱:۵۵

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست البرز:

غلظت آلاینده‌ها در البرز به مرز ۱۸۰ رسید

غلظت آلاینده‌ها در البرز به مرز ۱۸۰ رسید

کرج - مدیرکل اداره حفاظت محیط‌زیست استان البرز با اشاره به اینکه غلظت آلاینده‌ها در استان به مرز ۱۸۰ رسیده است از تداوم آلودگی هوا تا دو روز آینده خبر داد.

حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کردغلظت آلاینده‌های  هوا از بعد ظهر امروز جمعه به علت پایداری هوا و وارونگی دما افزایش‌یافته است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه غلظت آلاینده‌ها تا ساعت ۲۰ امشب به مرز ۱۸۰ ppm رسید، گفت: بنا به گزارش هواشناسی این شرایط  تا دو روز آینده ادامه خواهد داشت. ‌

مدیرکل اداره حفاظت محیط‌زیست استان البرز تأکید کرد: با توجه به پایداری هوا و وارونگی دما که تا دو روز آینده ادامه خواهد داشت و همچنین با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌ها ضروری است با واحدها و هر نوع منبع  آلاینده هوا در سطح استان برخورد شود .

محمدی به افراد مسن، خردسال و افرادی که ناراحتی ریوی و قلبی دارند، توصیه کرد تا حد امکان از فعالیت و تردد غیرضروری در بیرون منزل خودداری کنند.

کد مطلب 3821158

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