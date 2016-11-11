حسین محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: غلظت آلاینده‌های هوا از بعد ظهر امروز جمعه به علت پایداری هوا و وارونگی دما افزایش‌یافته است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه غلظت آلاینده‌ها تا ساعت ۲۰ امشب به مرز ۱۸۰ ppm رسید، گفت: بنا به گزارش هواشناسی این شرایط تا دو روز آینده ادامه خواهد داشت. ‌

مدیرکل اداره حفاظت محیط‌زیست استان البرز تأکید کرد: با توجه به پایداری هوا و وارونگی دما که تا دو روز آینده ادامه خواهد داشت و همچنین با توجه به افزایش غلظت آلاینده‌ها ضروری است با واحدها و هر نوع منبع آلاینده هوا در سطح استان برخورد شود .

محمدی به افراد مسن، خردسال و افرادی که ناراحتی ریوی و قلبی دارند، توصیه کرد تا حد امکان از فعالیت و تردد غیرضروری در بیرون منزل خودداری کنند.