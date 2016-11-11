پروژه بزرگراه تبریز- بازرگان در هیئت دولت بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی با بیان اینکه نیازمند عزم جدی در اقتصاد مقاومتی هستیم، ادامه داد: باید مردم و مسئولان برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی تلاش کنند.

وی با بیان اینکه باید برای تحقق اقتصاد مقاومتی نمایندگان مردم در مجلس فعال تر از گذشته کمک کنند، ابراز داشت: بدون شک پیشبرد اقتصاد مقاومتی نیازمند همکاری تمام مسئولان است.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه آذربایجان شرقی یکی از استان های موفق در عرصه اقتصاد مقاومتی است، افزود: چندماهی است که بحث اقتصاد مقاومتی در سه استان الگو مطرح شده و مورد تائید رئیس جمهور قرار گرفت که آذربایجان شرقی یکی از همین سه استان بود.

وی سپس اظهار داشت: برای همه استان‌ ها معین تعیین شده که این اقدام وزرا را از حالت بخشی بودن خارج می ‌کند، همچنین نیاز است موضوع تفویض اختیارات به استان ها از سوی مجلس نیز پیگیری شود.

رحمانی فضلی با بیان اینکه برای تحقق برنامه ها و اهداف دولت نیازمند همراهی و کمک نمایندگان مجلس هستیم، گفت: از نمایندگان مجلس انتظار می رود در عرصه اقتصاد مقاومتی فعال تر باشند و همه دست به دست هم دهند تا برنامه‌ ها پیش رود.

پیگیری دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ های اجرایی در مورد سرمایه ‌گذاری خارجی

وزیر کشور از پیگیری دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ های اجرایی در مورد سرمایه ‌گذاری خارجی خبر داد و گفت: مشکلات و موانعی در پروژه بزرگراه تبریز- بازرگان به وجود آمده بود که پیگیری هایی در هیئت دولت انجام می دهیم و موضوع بررسی می شود.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه باعث توسعه منطقه می شود، گفت: باید موانع سر راه سرمایه گذاری خارجی برداشته شود.

رحمانی فضلی همچنین ادامه داد: در خصوص احداث نیروگاه در استان نیز پیگیر هستیم، برای احداث دو نیروگاه بزرگ در آذربایجان شرقی سرمایه گذار وجود دارد و مشکل از سوی وزارت نیرو حل شده و باید بحث تامین گاز نیز از طرف وزارت نفت حل شود.

وی با تاکید بر اینکه باید مسئولان به شهرستان ها سر بزنند و از نزدیک مشکلات را ببینند و حل کنند، گفت: باید نقاط بحرانی و محروم در کشور شناسایی و به صورت ویژه برای توسعه آنها برنامه ریزی شود.

وزیر کشور با بیان اینکه۳۱ شهرستان محروم در کشور انتخاب شده است، افزود: چاراویماق در آذربایجان شرقی یکی از این شهرستان ها است که باید برای توسعه و محرومیت زدایی این منطقه تلاش شود.