انتظارات مردم از پارالمپیک بالا رفته/ در ژاپن قهرمان خواهم شد

جاوید احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط حال حاضر ورزش معلولان گفت: در حال حاضر با توجه مسئولان به ورزش معلولین و جانبازان، این ورزش رشد چشمگیری داشته و مردم نیز علاقه خاصی به ورزش معلولین و جانبازان پیدا کرده‌اند. امیدوارم این روند ادامه پیدا کند و روزی در تمام مسابقات قهرمان جهان شویم.

احسانی در خصوص وضعیت خودش نیز گفت: در آخرین مسابقه‌ای که حضور داشتم و پس از وزنه‌ای که پرتاب کردم، از ناحیه کتف و کمر دچار آسیب‌دیدگی شدم و فعلا مشغول درمان هستم.

وی ادامه داد: حدود ۴۵ روز است که تمرین جدی نداشته‌ام و بدنم افت شدیدی داشت ولی پنج روز است که تمریناتم را آغاز کردم تا بتوانم به شرایط آمادگی کامل برسم.

عضو تیم ملی جانبازان و معلولان کشور در خصوص مسابقات پیش‌رو گفت: در ماه پایانی سال مسابقاتی در دوبی برگزار خواهد شد، سپس مسابقات کشورهای اسلامی را در آذربایجان خواهیم داشت و در تیرماه سال آینده مسابقات جهانی را داریم که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود. حتی اگر در دو تورنمنت اول شرکت نکنم، حتماً در مسابقات قهرمانی شرکت خواهم کرد، زیرا در دوره قبل چهارم شدم ولی این‌بار به دنبال قهرمانی در این مسابقات هستم.

احسانی در پاسخ به این پرسش که چقدر مسئولان به ورزش معلولان و جانبازان اهمیت می‌دهند، گفت: در گذشته اینقدر به مسابقات جانبازان و معلولان اهمیت داده نمی‌شد، ولی الان چند سالی است که مسئولان نگاه ویژه‌ای به ما دارند. مسئولان یک نوع دید پدرانه به ما دارند و حرف‌های ما را گوش می‌دهند؛ خدا را شکر چیزی حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مشکلات ما را حل کرده‌اند و این باعث شده تا روحیه ما بالا رفته و با آرامش بیشتری به قهرمانی در مسابقات فکر کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی به حضور در مسابقات بین‌المللی ادامه خواهید داد؟ گفت: تا روزی که توانایی داشته باشم، در تمامی مسابقات شرکت خواهم کرد و تمام تلاشم این است که بتوانم برای کشورم افتخارآفرینی کنم.

عضو تیم ملی جانبازان و معلولان کشور در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا در مسابقات ژاپن به قهرمانی دست پیدا خواهید کرد؟ گفت: شک نکنید که در ژاپن تنها به دنبال کسب مدال طلا هستم و آنقدر تمرین می‌کنم تا بتوانم با آمادگی کامل روانه ژاپن شده و خوشرنگ‌ترین مدال را کسب کنم.