خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها- علیرضا نوری کجوریان: آخر هفته کربلا هم با دیگر تعطیلات متفاوت است، اینجا هنوز یاد آن نیم روز پربلا زنده است، عطر نفس مولا، عباس، اکبر و قاسم در این دیار نینوا به مشام می‌رسد.

بین‌الحرمین مقصد اولین جمعه گردی است، زائران میان دوحرم نجوا می‌کنند و بر سینه می‌زنند، سمت راست حرم امام حسین و سمت چپ حرم حضرت عباس خودنمایی می‌کند. پای منبر در بین‌الحرمین، گروه‌ها وهیئت های چندنفره تا چند صدنفره دیده می‌شود که عشق ارباب، نوحه‌خوانشان کرده است.

برای ورود به حرم مطهر امام حسین (ع)، باب‌های متفاوتی در نظر گرفته‌شده است، باب القبله، باب شباب، رأس الشریف و .... از گذرگاه باب القبله چشم که به ضریح مطهر می‌افتد، نفس در سینه حبس می‌شود، بی‌اختیار نام مبارک حسین (ع) بر زبان جاری می‌شود.

مسیر کمتر از ۵۰ متری باب القبله تا ضریح مطهر مملو از جمعیت است و طی این مسیر کوتاه و زیارت به ساعت هم خواهد کشید. باب القبله حرم امام حسین تا باب القبله حرم حضرت عباس اگرچه فاصله‌ای کمتر از یک کیلومتر دارد اما وجب‌به‌وجب آن مملو از جمعیتی است که مشغول دعا و نیایش هستند.

نوای روحبخش نوحه قمر بین هاشم در صحن مطهر حضرت عباس به گوش می‌رسد و نوحه‌خوان می‌خواند: ای علمدارم، ای سپهدارم، برگرد به خیمه...

حرم حضرت عباس غلغله‌ای برپا است، چشم به گنبد و ضریح طلایی می‌افتد یاد حادثه عاشورا در ذهن تداعی می‌شود و تشنه‌لبی سقا، آتش‌به‌جان می‌زند. در خیابان‌های منتهی به حرم مطهر و در کوچه‌پس‌کوچه‌ها به زیارت کف العباس می‌رویم، اینجا و در این کوچه تنگ و باریک، دست سقا جامانده و اکنون به زیارتگاهی برای تشنگان معرفت تبدیل‌شده است.

سردر « السلام و علیک یا بنت علی بن ابی‌طالب، یا زینب کربلا»، دل را به تل زینبیه می‌کشاند و این بلندای پرماجرا، بیش از هزار و ۴۰۰ سال قبل در ظهر عاشورا، میعادگاه عاشقانه‌ای بین یک خواهر و برادر رقم‌زده است.

کوچه‌پس‌کوچه‌های تنگ و باریک اما پرجمعیت کربلا را طی می‌کنیم و به خیمه‌گاه می‌رسیم، خیمه‌گاه عباس، امام حسین، زینب کربلا، امام سجاد، قاسم بن الحسن و ... جانمایی شده است. اینجا و در این خیمه‌گاه، رازهایی نهفته که ریشه در تاریخ دارد و برای درک آن باید دل درگرو کوی دوست داد و اربعینی شد.

همزمان با اربعین حسینی عزاداران حسینی پیاده و سواره خود را به کربلای معلا رسانده‌اند و زائر کربلا شده‌اند.



یک بانوی مازندرانی که به همراه فرزندش پیاده به کربلا سفر کرده است می گوید: سال هاست که آرزو داشتم اربعین به پابوسی حرم مطهر بیام و امسال توفیق زیارت یافتم.

این بانوی مازنی درحالی که اشک درچشمانش حلقه زده بود، ادامه داد: همه زندگی ما فدای اهل بیت و امام حسین و سفر کربلا، بهترین سفر عمرم شده است.

عباس آقای پورعلی که به عنوان نانوا در موکب مازندران به زائران اربعین خدمت می کند می گوید: عشق آقا امام حسین من را از شهرم و کسب و کارم به اینجا کشانده است و انشالله بتوانم خادمی برای اهل بیت باشم.

وی اظهار داشت: سفر به کربلا و خادمی زائران برایم یک رویای شیرینی است که به لطف اهل بیت محقق شده است.

کشورهای مختلف اسلامی و ایران در مسیرهای منتهی به کربلا و نجف اقدام به برپایی موکب‌هایی کرده‌اند که هشت موکب مختص مازندران است و روزانه به بیش از سه هزار زائر خدمات‌رسانی خواهند کرد.

کربلا رنگ اربعین به خود گرفته و مقصد عاشقان و دلدادگان عاشورا در روزهای منتهی به اربعین، کربلا و نجف شده است.