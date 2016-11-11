بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات به ایستگاه پایانی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین روز فعالیت نمایشگاه بیست و دوم مطبوعات در حالی آغاز شده است که با توجه به تعطیلی روز جاری، پیش بینی میشود جمعیت بازدیدکننده از نمایشگاه در روز آخر بیشتر از روزهای قبل باشد.
آیین پایانی نمایشگاه مطبوعات ساعت ۱۸ امروز جمعه ۲۱ آبان در طبقه فوقانی شبستانِ مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار میشود. محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور، مهمان ویژه این مراسم است.
در این مراسم از غرفههای برتر در نمایشگاه امسال تقدیر به عمل خواهد آمد. بنابر اعلام ستاد برگزاری نمایشگاه مطبوعات، مانند سال گذشته، در هر بخش علاوه بر معرفی غرفه برتر، رتبههای بعدی به عنوان «غرفه فعال» معرفی و با اهدای لوح و مبالغی بر اساس امتیاز کسب شده، از آنها تقدیر میشود.
با توجه به استقبال مناسب رسانهها، امسال علاوهبر غرفههای برتر در ۹ بخش خبرگزاریها، روزنامهها، مؤسسات مطبوعاتی، رسانههای استانی، دین و اندیشه، آموزشی - تخصصی، سیاسی - اقتصادی، عمومی - خانواده و فرهنگی - هنری، از ۶۰ غرفه فعال در تمامی گروهها تقدیر میشود.
غرفههای برتر و فعال بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، ضمن دریافت لوح تقدیر و جایزه نقدی و نیز تخفیف در اجاره غرفه برای دوره بعد و همچنین تسهیلاتی ویژه برای جانمایی غرفه در نمایشگاه سال بعد، با دریافت دو بلیت دو طرفه (رفت و برگشت) کلاس ویژه این قطارها، به زیارت امام رضا(ع) میهمان میشوند. این کار با حمایت شرکت قطارهای پنج ستاره فدک، انجام میشود.
همچنین امسال نیز به مانند دو سال گذشته از ۶ رسانه هم در حوزه درست نویسی زبان فارسی در آئین اختتامیه نمایشگاه مطبوعات تقدیر میشود. فرهنگستان زبان و ادب فارسی، با همکاری معاونت مطبوعاتی برای سومین سال متوالی است که جایزه درست نویسی در رسانهها را اهدا میکند.
بر این اساس، یک روزنامه سراسری، یک روزنامه استانی، یک روزنامه ورزشی، یک پایگاه خبری یا خبرگزاری، یک مجله اجتماعی (با محور خانواده) و یک روزنامه که به مسائل زبان، خط و ادب فارسی اهتمام ویژه داشته باشد، میتوانند جایزه درست نویسی در رسانهها را دریافت کنند.
با وجود برگزاری آئین اختتامیه در ساعت ۱۸ امروز، فعالیت نمایشگاه مطبوعات در روز جاری و تا پایان ساعت مقرر اعلام شده یعنی ۲۰:۳۰ ادامه دارد و احتمال تمدید ساعت فعالیت این رویداد بینالمللی هم وجود دارد.
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