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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۲

طی ۲۴ ساعت گذشته صورت گرفت؛

ثبت ۴۱ مورد نقض آتش‌بس توسط گروه‌های مسلح

ثبت ۴۱ مورد نقض آتش‌بس توسط گروه‌های مسلح

طبق اعلام مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه، گروه‌های مسلح مستقر در این کشور طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۱ مرتبه آتش بس را نقض کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه موسوم به «حمیمیم» بیانیه جدیدی را در رابطه با روند آتش بس در این کشور منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه این مرکز آمده است: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش بس در سوریه توسط گروه های مسلح نقض شده است.

این مرکز روسی که مسئولیت نظارت بر آتش بس سوریه را عهده دار است، همچنین افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۱ مورد نقض آتش بس به ثبت رسیده است.

این مرکز روسی همچنین گفته است: نقض آتش بس توسط گروه های مسلح، عمدتا در استان های حلب، دمشق، لاذقیه و درعا رخ داده است.

کد مطلب 3821177

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