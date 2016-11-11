نبی فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری رقابت‌های کیوکوشین کاراته ماتسوشیما قهرمانی کشور به میزبانی شهرستان صحنه خبر داد.

مسئول سبک کیوکوشین کاراته ماتسوشیما استان کرمانشاه با ادامه توضیحات افزود: این مسابقات با عنوان جام استاد فقید شیهان مجتبی شاه علی از بنیانگذاران کیوکوشین کاراته استان و ازمربیان و پیشکسوتان با اخلاق کاراته کشور در روز دوازدهم آذر ماه امسال در استادیوم ۲ هزار نفری شهرستان صحنه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رقابت‌ها با هماهنگی فدراسیون کاراته دکترمحسن آشوری ریاست سبک کیوکوشین ماتسوشیما کشور و زیر نظر ریاست هیئت کاراته استان با همکاری فرماندار رئیس اداره ورزش صحنه، رئیس هیئت کاراته صحنه، آموزش و پرورش و کمیته امداد صحنه در دو بخش کاتا و کومیته و در گروه آقایان انجام می‌پذیرد.

فتحی افزود: مسابقات در کلیه رده‌های سنی و در دو رده کمربندی با شرکت بیش از ۱۰ تیم از برترین‌های کشور و با حضور ۳۰۰ ورزشکار انجام خواهد شد.

فتحی کیوکوشین کاراته را یکی از زیباترین سبک‌های رزمی جهان دانست و مبارزات آنرا بسیارجذاب و دیدنی توصیف و ابراز امیدواری کرد؛ مسئولان کارخانجات و سرمایه داران استان در برگزاری مسابقات کاراته خود را سهیم بدانند و از لحاظ مالی آنها را حمایت کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت هر سبک کاراته در کشور با یک فدراسیون برابری می‌کند، گفت: در مسابقات مذکور مدال و حکم قهرمانی به برترین‌های اول تا سوم هر رده اهدا خواهد شد.