حمایت جامعه پرستاری از مواضع صنفی/پرستاران باج نمی دهند

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: نهادها و تشکل های رسمی پرستاری دارای شناسنامه و شخصیت حقوقی مشخصی هستند و انعکاس نامه ای بی اساس از طرف گروهی ناشناخته و مجهول الهویه، اقدامی عجیب و بعید بود.

وی با اشاره به وجود 118 هیئت مدیره نظام پرستاری و شورای عالی نظام پرستاری، گفت: شورای عالی نظام پرستاری به عنوان بالاترین مقام سیاستگذاری و تصمیم گیرنده نظام پرستاری، در امور مربوط به پرستاران ورود می کند.

شریفی مقدم با اشاره به نامه دکتر آدابی رئیس کل سازمان نظام پرستاری به رئیس جمهوری با موضوع عواقب اجرای طرح تحول سلامت، افزود: رئیس کل به عنوان سخنگوی سازمان نظام پرستاری، مواضع سازمانی را اعلام می کند و تنها شورای عالی سازمان نظام پرستاری می توانند آن را نقد کند.

وی ادامه داد: رئیس کل هم فقط باید پاسخگوی شورای عالی نظام پرستاری باشد.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری با تاکید بر اینکه تمامی هیئت مدیره های نظام پرستاری بر اساس سیاست ها و برنامه های شورای عالی نظام پرستاری حرکت می کنند، گفت: بدون شک هیچ یک از هیئت مدیره ها نمی توانند مواضع مستقل از شورای عالی و سازمان داشته باشند و قاطبه جامعه پرستاری از برنامه ها و سیاست های سازمان صنفی خود و شورای عالی نظام پرستاری به ویژه رئیس کل سازمان حمایت می کنند.

شریفی مقدم با اعلام اینکه سازمان نظام پرستاری در دوره چهارم هم بر اساس تبلور افکار عمومی جامعه پرستاری پیش می رود، افزود: استفاده از سیاست های نخ نما در جهت تخریب پرستاری، قدیمی شده و جامعه پرستاری اجازه سوءاستفاده از مخالفان پرستاری را نمی دهد و با قاطعیت از منافع پرستاری دفاع می کنند و به کسانی که می خواهند با جامعه پرستاری مقابله کنند، باج نخواهد داد.