افراد بدون گذرنامه و ویزا در مرز مهران به شهرهای خود بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده صبح امروز در مرز مهران اظهار داشت: امسال در آمار عبور زائران از مرزها تا به امروز شاهد رشد ۱۰۰ درصدی بودیم.

رئیس کمیته امنیتی و انتظامی ستاد اربعین با اشاره به اهمیت رعایت مقررات در عزیمت به کشور عراق، گفت:‌ از زائران می خواهیم حتما گذرنامه و ویزا همراه داشته باشند زیرا تردد زائران بدون ویزا و گذرنامه به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

وی عنوان کرد: به هیچ وجه امکان تردد افرادی که بدون ویزا برای زیارت اربعین به مرزها مراجعه می کنند وجود ندارد و افرادی که روزهای گذشته بدون دراختیار داشتن روادید در مرز حاضر شدند به شهرهایشان بازگشتند.

سردار فتحی زاده افزود: نیروی انتظامی به منظور برقرار نظم و امنیت یک قرارگاه مرکزی در تهران، دو قرارگاه استانی و پنج کمیته فرعی ایجاد کرده است.