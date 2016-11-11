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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۰۱

رئیس کمیته امنیتی و انتظامی ستاد اربعین:

افراد بدون گذرنامه و ویزا در مرز مهران به شهرهای خود بازگشتند

افراد بدون گذرنامه و ویزا در مرز مهران به شهرهای خود بازگشتند

ایلام-رئیس کمیته امنیتی و انتظامی ستاد اربعین گفت: افراد بدون گذرنامه و ویزا در مرز مهران به شهرهای خود بازگشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن فتحی زاده صبح امروز در مرز مهران اظهار داشت: امسال در آمار عبور زائران از مرزها تا به امروز شاهد رشد ۱۰۰ درصدی بودیم.

رئیس کمیته امنیتی و انتظامی ستاد اربعین با اشاره به اهمیت رعایت مقررات در عزیمت به کشور عراق، گفت:‌ از زائران می خواهیم حتما گذرنامه و ویزا همراه داشته باشند زیرا تردد زائران بدون ویزا و گذرنامه به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

وی عنوان کرد: به هیچ وجه امکان تردد افرادی که بدون ویزا برای زیارت اربعین به مرزها مراجعه می کنند وجود ندارد و افرادی که روزهای گذشته بدون دراختیار داشتن روادید در مرز حاضر شدند به شهرهایشان بازگشتند.

سردار فتحی زاده افزود: نیروی انتظامی به منظور برقرار نظم و امنیت یک قرارگاه مرکزی در تهران، دو قرارگاه استانی و پنج کمیته فرعی  ایجاد کرده است.

کد مطلب 3821191

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