به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی شرکت آبفای زنجان، علیرضا جزء قاسمی به لزوم ترویج فرهنگ صرفه‌جویی اشاره کرد و گفت‌: در راستای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و استفاده صحیح و بهینه از این ماده حیاتی تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت و سازمان تبلیغات منعقد شد.

وی اظهار کرد: موضوع همکاری این تفاهم‌نامه استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی و همکاری در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های شرکت آبفا در راستای مصرف بهینه و صرفه جویی آب بسته شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان تصریح کرد: با توجه به اینکه شهر زنجان شهری مذهبی است و روحانیت جایگاه خاصی دارند بنابراین کلام آنان را شهروندان بیشتر قبول دارند و معتقدیم مسئله آب یک مسئله ملی است و باید همه قشرها در جهت آگاهی بخشی به مردم‌، به ما کمک کنند.