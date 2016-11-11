  1. استانها
  2. زنجان
۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان خبر داد:

عقد تفاهم‌نامه بین شرکت آب و فاضلاب زنجان و اداره تبلیغات اسلامی

عقد تفاهم‌نامه بین شرکت آب و فاضلاب زنجان و اداره تبلیغات اسلامی

زنجان- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان از انعقاد تفاهم‌نامه فی مابین شرکت آبفای استان و سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط‌عمومی شرکت آبفای زنجان، علیرضا جزء قاسمی به لزوم ترویج فرهنگ صرفه‌جویی اشاره کرد و گفت‌: در راستای ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و استفاده صحیح و بهینه از این ماده حیاتی تفاهم‌نامه‌ای بین شرکت و سازمان تبلیغات منعقد شد.

وی اظهار کرد: موضوع همکاری این تفاهم‌نامه استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی و همکاری در جهت پیشبرد اهداف و برنامه‌های شرکت آبفا در راستای مصرف بهینه و صرفه جویی آب بسته شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان زنجان تصریح کرد: با توجه به اینکه شهر زنجان شهری مذهبی است و  روحانیت جایگاه خاصی دارند بنابراین کلام آنان را شهروندان بیشتر قبول دارند و معتقدیم مسئله آب یک مسئله ملی است و باید همه قشرها در جهت  آگاهی بخشی به مردم‌، به ما کمک کنند.

کد مطلب 3821196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها