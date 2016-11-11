آرامش آدمی در توجه به معنویت است/ خشونت‌ ریشه در جهل دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، آیین اختتامیه چهارمین مجمع اسلامی - مسیحی با عنوان «احترام و حفظ کرامت انسان؛ زمینهساز صلح و امنیت جهانی»، بعد از ظهر چهارشنبه۱۹ آبان در محل این سازمان برگزار شد.
ابوذر ابراهیمیترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنرانی خود در این آیین، ضمن اظهار خرسندی از ملاقات و گفتوگو با گروههای چهارگانه اهل سنت، شیعه، مسیحی کاتولیک و انگلیکن در این مجمع گفت: در این جلسات که پیرامون «احترام و حفظ کرامت انسان؛ مبنای صلح و امنیتجهانی» بحث و گفتوگو شد، مباحث بسیار مفیدی توسط اندیشمندان مسلمان و مسیحی ارائه شد که طبق گزارشهای ارائه شده، این مجمع به نتایج و دستاوردهای بسیار مهمی رسیده است.
وی همچنین، افزود: در اسلام کرامت انسان ناشی از روح خداوند و انتقال آن به انسان است و از این رو است که انسان را خلیفه الله مینامند و بدین سبب است که انسان در درجهای والاتر از تمام مخلوقات خداوندی قرار گرفته است، تا آنجا که فرشتگان نیز بر او سجده میکنند. پس انسانی با این درجه والا شایسته آن است که از تمام حقوق و ارزشهای انسانی برخوردار گردد. این حقوق به تمام انسانها فارغ از دین، نژاد و رنگ آنها تعلق میپذیرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه، بیان کرد: این درجه والا برای انسانیت نه تنها در اسلام ذکر شده است، بلکه در ادیان دیگر به خصوص در مسیحیت نیز به عنوان یک اصل ذکر شده است. اما سؤال اینجاست که انسانی با این درجه از اهمیت چگونه مورد خشونت، آن هم به نام دین قرار میگیرد؟ پاسخ آن چیزی نیست غیر از اینکه این خشونتها نه تنها از دین ریشه نمیگیرد، بلکه تنها از جهل و عدم عقلانیت دینی منتج میشود.
ابراهیمیترکمان ادامه داد: دامنه تکثر و تنوع و حتی اختلاف نظر معنایی و معرفتی در اساسیترین مقولههای مورد گفتوگو از قبیل ایمان، حق، باطل، عقلانیت و مشروعیت بدان اندازه گسترده است که ضرورت دارد، این نشستها بیش از پیش گسترش یابد و اهل نظر ادیان و مذاهب بتوانند به مبنای معرفتی مشترکی دست یابند، بدون درک معنای مشترک بسیار دشوار است که بتوان به «عمل مشترک» رسید. از این رو پیشنهاد میکنم که برگزارکنندگان مجمع به رویکردهای معرفتی توجه افزونتری داشته باشند تا بتوان به صورت بنیادی با این معضل روبرو شد.
وی تأکید کرد: برای پاسخ دادن به این مشکل هم ایجاد «درک مشترک» مهم است و هم کوشش برای «مشروعیت بخشیدن» به این درک مشترک. از این رو مجموعه افراد و نهادهای مشروعیت بخش دینی با همکاری جدی و اثرگذار خود میتوانند به این فهم مشترک قوت و قدرت ببخشند و آن را تبدیل به گفتمان مشترک پیروان ادیان الهی درآورند.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: شبکهسازی یکی از اهداف مهم این نشستهاست؛ اگر نتوانیم تصمیماتی را که در این گفتوگوها گرفتهایم توسط شبکهای از «علاقهمندان» و «رهبران» جامه عمل بپوشیم نتیجه جدی حاصل نمیشود و بیشتر از همان نوعی است که هزار سال قبل فردوسی شاعر بزرگ ایرانی گفته است: «نشستند و گفتند و برخاستند».
ابراهیمیترکمان با اذعان اینکه این مجمع نشان دهنده قابلیتها و ظرفیتهای «درون دینی» و «برون دینی» برای چارهاندیشی جهت حل مشکلات جامعه بشری است، گفت: شوربختانه اختلافات «درون دینی» امروز بیش از اختلافات برون دینی چهره «اعتقاد» را خدشهدار کرده است. اتفاقاتی که در جریان سفر سال جاری پاپ فرانسیس به برخی کشورها من جمله گرجستان پیش آمد و حوادث سوریه و عراق نشان داده که دینداران باید به اندازه گفتوگوهای بینادینی به گفتوگوهای درون دینی اهمیت قائل شوند و این مجمع صورتی از مجموعه این ضرورتها و چارهاندیشیهاست.
وی با تأکید بر اهمیت آموزش کودکان و نوجوانان در خانواده و مراکز آموزشی گفت: برای پیشگیری از خشونت و افراط گرایی و تقویت عقلانیت دینی در جامعه میتوان به اهمیت آموزش کودکان و نوجوانان در خانواده و مراکز آموزشی تأکید کرد. همچنین، ارزش نهادن به علم، و عمل به آن جامعه را از جهل و نادانی دور خواهد کرد.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنان خود، افزود: واقعیت آن است که امروز بیش از هر چیز باید در پی آن باشیم که ایمان در قلب ما محکم و به دنبال آن در عمل به منصه ظهور برسد، زمانی که ایمان با قلب ما پیوندی عمیق داشته باشد، حرکت فرد مؤمن جز به سمت عمل به آنچه موجب رستگاری است نخواهد بود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: آنچه امروز عدهای نابخرد و به نام دین و به نام خداوند آسیب رساندن به جان انسان را پیشه کردهاند، تنها از آنجا نشات میگیرد که انسان از روح انسانی و برکات خداوندی فاصله گرفته است.
وی اظهار کرد: اکنون و در عصر ما همه به نیکی صلح، حکم میکنند و خرد نیز آن را زیبا میپندارد اما توجه به مظاهر چشم نواز دنیوی صدای خرد را نارسا کرده و در یک غفلت عمومی، این صدا به گوش نمیرسد. انسان به دنبال آرامش است و میداند که با رویآوری به معنویت به این آرامش دست مییابد. اما به جای آنکه به آرامشهای معنوی بیاندیشد، فریفته آرامشهای ناپایدار دنیوی شده است و اندیشه ناصحیح دوام بقا در دنیا، نیز بر سرعت چنین فروغلطیدنی در غفلت، مؤثر بوده است.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با اشاره به اینکه در منطق قرآن کریم نیز غفلت از باطن دین به عنوان علت عدم پایبندی به دین و در نتیجه عدم ارتکاب اعمال صالح ذکر شده است، گفت: خروج از غفلت با مدد بازگشت به خردورزی و اندیشیدن به نیک و بد آثار غفلت ممکن است. انسان برای درست زیستن به خرد نیازمند است اما برای آرام زیستن نیاز به توجه به معنویت دارد. بازگشت توام به خرد و معنویت میتواند غبار غفلت را از جان آدمی برود و اندیشه محبت به دیگران را در وجود او به اندیشه برتر مبدل کند و صلح و همزیستی مسالمت آمیز را به دنبال بیاورد.
وی ادامه داد: انسان به دست خود، خود را در رنج بی شمار فرو میغلطاند و با خود دشمنی میکند و کسی که با خود دشمن باشد نمیتواند با دیگران در صلح باشد. پس باید ابتدا انسان را با خودش آشتی داد وسپس انتظار صلح از او داشت و آشتی انسان با خود تنها با بازگشت به خرد و معنویت میسر است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان سخنان خود، از مرکز بینالمللی گفتوگوی ادیان و تمامی اعضای چهارمین مجمع اسلامی ـ مسیحی تشکر کرد.
بنابر اعلام این خبر، این مجمع روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه با عنوان «احترام و حفظ کرامت انسان؛ زمینهساز صلح و امنیت جهانی» در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی افتتاح شد. برگزاری سلسله جلسات علمی بین اعضای چهار گروه شیعه، اهل سنت، مسیحی کاتولیک و مسیحی انگلیکن، از برنامههای این مجمع اسلامی ـ مسیحی در این چند روز بود.
گفتنی است، پیشنهاد برگزاری نشستی بینالمللی با حضور هیأتهای مسلمان و مسیحی با عنوان مجمع اسلامی ـ مسیحی در دیدار اسقف جان برایسون چین اسقف اعظم کلیسای کتدرال واشنگتن با رییس جمهور وقت ایران در سال ۱۳۸۷ در تهران داده شد که پس از موافقت و انتخاب هیأت رئیسه مسلمان شیعه، مسلمان اهل سنت، مسیحی کاتولیک و مسیحی انگلیکن، مقرر شد اولین نشست مجمع اسلامی- مسیحی برگزار شود. از این رو، اولین مجمع اسلامی ـ مسیحی به میزبانی کلیسای کتدرال واشنگتن سال ۱۳۸۸ در ایالات متحده آمریکا، واشنگتن دی سی، دومین مجمع سال ۱۳۹۰ در بیروت و سومین مجمع سال ۱۳۹۳ به میزبانی واتیکان در شهر رم ایتالیا برگزار شد.
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