کتابخوانی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طالبی ظهر جمعه در جمع نماز گزاران شهرستان خدابنده، با بیان اینکه انسان جاهل، رفتارش از روی حساب و دانش نیست، و گاه مبتلا به کارهای بیهوده و گاه مرتکب ظلم و فساد می شود، گفت: از آنجائی که فرهنگ سخنان اهل بیت ریشه در فرهنگ قرآن دارد، باید برای شناسایی مفهوم جاهلیت در زیارت أربعین به قرآن مجید مراجعه کرد.

وی اظهار کرد: جاهلیت در قرآن به معنای نادانی و بی‌سوادی نیست، چراکه خیلی از بی‌سوادها از نظر اخلاقی، افرادی متعالی هستند بنابراین جهل در قرآن، آن نادانی‌ است که موجب فساد اخلاقی و تعصبات ناروا و پست و عصیان از دستورات الهی و حدود شرعی شود.

طالبی به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: پس از روزها چالش و افشاگری، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شد و از یک افتضاح پرده برداری کرد. واقعیت دولت و کشور آمریکا روشن ساخت که اگر ما سالها وقت می گذاشتیم و هزینه های کلان می کردیم بدین شکل نمی توانستیم ماهیت دولت آمریکا را معرفی کنیم.

وی تاکید کرد: در جریان تبلیغات انتخابات و به‏ ویژه مناظره‏ های دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا کلینتون و پیروز انتخابات ترامپ، پته همدیگر را روی آب ریختند و این ‏بار نه از زبان شخصیت های مخالف آمریکا، بلکه از زبان دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا که مورد حمایت ۲ جریان دمکرات و جمهوری ‏خواه و به اصطلاح عقلای پرمدعای آمریکا، پرده‏ ها کنار زده ‏شد و چهره واقعی کشور آمریکا و جامعه آمریکایی، علی‏رغم تبلیغات دروغین گذشته رو شد.

امام جمعه خدابنده تصریح کرد: ضرورت دارد که همه مردم، جوانان ومسئولان بدانند که ایران در مواجهه با آمریکا با اشخاص و احزاب و گروه‏ های مختلف روبه ‏رو نیست، بلکه با یک ساختار و سیستم مشخص و ثابت به نام دولت آمریکا روبه ‏رو است که چارچوب‏های مشخصی دارد.

طالبی گفت: به تجربه ثابت شده جناح ‏های مختلف دولت آمریکا، با هر مرام و مسلک و شیوه رفتاری، دربی‏ صداقتی و عدم وفای به عهد در برابر ایران، اشتراک‏ نظر دارند.

وی در ادامه یاد آورشد: تاریخ شیعه از افتخارات بسیاری سرشار است افتخاراتی که به دست عالمان ربانی و متعهد به وجود آمده و یکی از موثرترین این علما که درخشش ویژه ای دارد علامه طباطبائی است که هنوز هم پرچم دار عرصه های علمی و فکری و فرهنگی جهان تشیع در این عصر می باشد.

امام جمعه خدابنده افزود: کتابخوانی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود و جزو نیازهای ضروری افراد باشد و به تعبیر مقام معظم رهبری یکی از بدترین و پرخسارت‏ترین تنبلی‏ ها، تنبلی در خواندن کتاب است.

طالبی افزود: محیط جامعه اسلامی باید مدرسه ، محیط تعلیم و تعلم باشد هر کس در هر مرحله ای که هست در حال یاد دادن و یادگیری باشد چون یاد گیری حد و مرزی ندارد و در کنار این امر باید مسئولین امر توجه داشته باشند که کتاب خوب تولید شود چرا که کتاب غذای روح انسان است.

وی افزود: در جامعه برخی افراد از بیماری کلیوی رنج می برند و متاسفانه برخی از آنها که مشکل مالی دارند و خدا نکند که فقر با بیماری در یک خانواده جمع شود که طاقت فرسا می شود به همین خاطر مقام معظم رهبری بارها تاکید کردند که باید کاری کرد که بیمار و خانواده اش نگرانی و رنجی، جز رنج بیماری نداشته باشند.

امام جمعه خدابنده ابراز کرد: انجمن حمایت از بیماران کلیوی در این زمینه تشکیل شده که هم برنامه آموزش و هم کمک به هزینه های بیماران کلیوی را در برنامه خود دارند.

طالی به افتتاح بلوک زایمان بیمارستان حضرت امیرالمومنین شهرستان خدابنده اشاره کرد و گفت: بلوک زایمان به صورت مجهز و مدرن بیمارستان امیر المومنین شهرستان خدابنده همزمان با کل کشور افتتاح شد و به برکت نظام جمهوری اسلامی و تلاش مسئولین در بحث تحول سلامت اقدامات خوبی انجام شده که یکی از بسته‌های سلامت، بسته تحول در زایمان طبیعی، کاهش سزارین و آموزش به مادران برای داشتن زایمان ایمن و سالم است.