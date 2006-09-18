معضل ترافيك پايتخت تنها با احداث پل و بزرگراه حل نمي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، دكتر محمدباقر قاليباف امروز در مراسم افتتاح بخشي از بزرگراه آزادگان حد فاصل شهيد دستواره تا مقابل پارك توسكا ، با تاكيد بر اينكه راه حل ايجاد آرامش و رفاه براي شهروندان تهراني و حل معضل ترافيك پايتخت تنها احداث اتوبان ، پل و بزرگراه نيست ، تصريح كرد: اگر تصور كنيم كه با احداث روز افزون بزرگراه ها و عريض تر كردن اتوبان ها مي توانيم مشكل ترافيك شهر تهران را حل كنيم ، اين فكر ناقصي بوده و از جامعيت برخوردار نيست.

وي با تاكيد بر اينكه عوامل ديگري نيز در ترافيك پايتخت دخيل است ، گفت: سالانه بيش از 350 هزار دستگاه خودرو وارد خيابان هاي شهر تهران مي شود كه اين امر در كنار مصرف لجام گسيخته سوخت ، عدم توسعه حمل و نقل عمومي و همچنين عدم رشد فرهنگ ترافيك و انتظامات ترافيك بايد ديده شود.

قاليباف با بيان اينكه متاسفانه در بعد فرهنگ ترافيك دچار مشكلات جدي هستيم ، تصريح كرد: اگر تمام مجموعه عوامل مذكور را در كنار يكديگر نبينيم و با يك برنامه ريزي جامع با اين معضل برخورد نكنيم ، نمي توانيم انتظار بهبود وضعيت ترافيك پايتخت را داشته باشيم.

شهردار تهران با تاكيد بر رسالت ديگري كه بر دوش شهرداري است ، اظهار داشت: توجه به پيمانكاران بخش خصوصي در مورد تغيير روش هاي آنها براي احداث پروژه هاي درون شهري و حتي نوع تجهيزات و امكاناتي كه در اختيار آنها قرار مي گيرد, در سرعت و كيفيت بخشيدن به انجام پروژه هاي شهري بسيار حائز اهميت است.

قاليباف با انتقاد از اينكه نوع ساخت و سازها و اجراي پروژه هاي شهر تهران بسيار پر هزينه شده است, تصريح كرد: در كشورها خارجي براي اجراي يك پروژه عظيم عمراني دريك فضاي محدود, تجهيز كارگاه صورت مي گيرد و اين در حالي است كه نوع تججهيزات و نوع كاري كه در اجراي پروژه هاي شهري صورت مي گيرد, دربرخي موارد بسيار زمان بر, پر هزينه و موجب آزار شهروندان تهراني مي شود.

وي با بيان اينكه اين وضعيت در مورد ساخت و سازهاي شهر تهران نيز حاكم است ، گفت: در موارد بسياري ديده مي شود كه فضاي كارگاهي كه براي اجراي و احداث يك ساختمان با يك پروژه شهري كه اشغال مي شود, بسيار بيشتر از عمليات اجرايي خود پروژه است.

شهردار تهران با تاكيد برضرورت بهره مندي از نظرات نخبگان و كارشناسان حوزه شهري در اجراي پروژه هاي عمراني و ترافيكي شهر تهران، تصريح كرد: اميدواريم با بهره مندي از نظرات انديشمندان و متخصصان دانشگاهي بتوانيم پروژه هاي بيشتري را با هزينه كمتر، سرعت بيشتر و همچنين با مقاومت و پايداري طولاني تر پيش ببريم.