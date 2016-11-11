به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، همزمان با فرارسیدن ایام راهپیمایی اربعین حسینی، این بانک، خدمات شبانه روزی خود را در داخل و خارج از مرزهای ایران و عراق در اختیار زائران قرار می‌دهد.



بر اساس این گزارش، همه پیشخوان‌های شهرنت بانک شهر در طول مسیر و در مرز مهران به صورت شبانه‌روزی فعال خواهد بود و دو دستگاه پیشخوان سیار نیز در منطقه به ارائه خدمات خواهد پرداخت.



بر این اساس، شش دستگاه خودپرداز سیار این بانک نیز در مناطق مرزی و ۱۰ دستگاه کانتینر نیز مجهز به دستگاه‌های خودپرداز در خارج از مرز نصب و مستقر شده است.



از سویی با تعاملات صورت گرفته، ۱۰ دستگاه خودپرداز در لابی هتل‌های کربلا مستقر شده است که با کارت‌های شتاب بانکهای داخلی ایران، دینار عراق را پرداخت خواهد کرد.



بر این اساس، همه تدابیر لازم برای تسهیل در ارائه خدمات بانکی از سوی بانک شهر اندیشیده شده است تا زائران برای دریافت پول و استفاده از خدمات مختلف، مشکلی نداشته باشند و تمامی خدمات بانکی از قبیل دریافت وجه (دینار)، انتقال وجه کارت به کارت، خرید شارژ تلفن همراه، مشاهده موجودی و … را از این طریق انجام دهند.



بر این اساس، فهرست محل های نصب این دستگاه ها به این شرح است:



خودپرداز شماره ۱: شارع العباس عمود ۱۴۱۵



خودپرداز شماره۲: شارع العباس متنزه الحسین الکبیر



خودپرداز شماره ۳: میدان الطف موکب امام رضا علیه السلام



خودپرداز شماره ۴: باب البغداد شارع علقمی هتل الشرق الاوسط



خودپرداز شماره ۵: باب البغداد شارع میثم تمار بالاتر از پارکینگ هتل ابراج الاشراق



خودپرداز شماره ۶: باب البغداد جنب درمانگاه هلال احمر



خودپرداز شماره ۷: قبله الحسین کنسول گری ایران



خودپرداز شماره ۸: باب الخان شارع علقمی هتل شمس الکربلا الدولی



خودپرداز شماره ۹: پارک حی الحسین علیه السلام



خودپرداز شماره ۱۰: شارع قبله العباس هتل آفاق کربلا



خودپرداز شماره ۱۱: شارع علقمی هتل فجرالبدیع