خودداری آجرلو از صحبت درباره جذب بازیکن پرسپولیس و حفظ سروش رفیعی

مصطفی آجرلو ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در رابطه با شرایط فعلی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: خوشبختانه نتایج خوبی تا پایان هفته دهم لیگ کسب کردیم و بهترین مربی ایران را نیز در باشگاهمان به کار گرفتهایم. همه عوامل امسال مهیا است تا جام قهرمانی لیگ برتر را به تبریز ببریم.
وی در رابطه با شرایط اسپانسرینگ این باشگاه افزود: در حال حاضر سه باشگاه پرسپولیس، تراکتور و استقلال آهنگ اقتصادی شدن فوتبال را زدهاند و بدون دریافت کمک از هیچ ارگانی، کارشان را پیش میبرند. تا الان هر سه باشگاه حدود ۲۰ میلیارد از اسپانسر دریافتی داشتهان اما من فعلاً نمیخواهم وارد برخی مسائل شوم زیرا تا یک روند خوبی شکل میگیرد، برخیها چوب لای چرخ میگذارند!
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز خاطرنشان کرد: سه باشگاه تراکتور، پرسپولیس و استقلال قرارداد پنج سالهای را با اسپانسر دیگری بستند و طبق این قرارداد تا پنج سال آینده به مشکل مالی نخواهند خورد.
آجرلو در خصوص لیست ورودی و خروجیهای تراکتورسازی در نیم فصل هم گفت: سعی میکنیم طبق خواستهها و برنامههای سرمربی تیم کار را پیش ببریم و تراکتور را تقویت کنیم.
وی در رابطه با اینکه چه زمانی قرار است ورزشگاه یادگار امام (ره) آماده بهرهبرداری شود، گفت: امیدواریم که شرایط مهیا شود تا ما هم بتوانیم از حضور هوادارانمان استفاده کنیم؛ امیدوارم از بازی با صبا، شرایط مهیا شود تا در ورزشگاه یادگار به مصاف این تیم برویم.
مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا برای تمدید قرارداد سروش رفیعی و جذب احمد نوراللهی هافبک تیم فوتبال پرسپولیس صحبتی شده، جوابی نداد.
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