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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

شاکری در مجمع عمومی جمعیت رهپویان:

باید برای تغییر وضع وجود به سمت ارزشهای انقلاب وارد انتخابات شویم

باید برای تغییر وضع وجود به سمت ارزشهای انقلاب وارد انتخابات شویم

عضو جبهه جانبازان انقلاب اسلامی گفت: امروز باید برای تغییر وضعیت به سمت ارزهای انقلاب و جلوگیری از انحراف به صحنه انتخابات برویم؛ که این شدنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری عضو جبهه جانبازان انقلاب اسلامی صبح امروز در چهارمین مجمع عمومی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: کسی تصور نمی کرد انقلاب اسلامی با دستگیری های گسترده توسط رژیم پهلوی به پیروزی رسیده و اینگونه درخت تنومندی شود.

وی افزود: برخی تصور می کردند مسئله انتخابات مسئله ای است که تغییر در آن بی نتیجه است؛ اما امروز باید برای تغییر وضع وجود به سمت ارزشهای انقلاب و جلوگیری از انحراف به صحنه انتخابات برویم؛ که این شدنی است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: با وجود نقدی که به شرایط موجود در کشور وجود دارد انگیزه سخن گفتن و قلم زدن و ارتباطات متفاوت شده و می توان باور کرد که برای پیروزی و تغییر وضعیت و نیز رسیدن به دغدغه رهبر انقلاب تغییر امکان پذیر است.

عضو جبهه جانبازان انقلاب اسلامی ابراز امیدواری کرد در سال اقدام و عمل به عنوان تغییر عمل و رفتار وارد صحنه شویم تا بتوانیم تغییری را در وضع موجود ایجاد کنیم.

وی با اشاره به ضرورت شناسایی ظرفیت های موجود افزود: باید دغدغه های رهبری را مورد توجه قرار داد. برای رسیدن به گفتمان واحد باید سخنان رهبری را رصد کرده و مراقب باشیم که پا را فراتر از سخنان رهبری نگذاریم.

شاکری ادامه داد: همه باید فرمایشات رهبری را دنبال کرده تا مشخص کنیم رهبر انقلاب چه نقشه راهی را برای حرکت مشخص می کنند.

عضو شورای شهر تهران یادآور شد: دشمن با وجود اینکه بر عرصه فضای مجازی حکومت می کند اما کلام حق ما می تواند دلهای بسیاری را آماده کند.

عضو جبهه جانبازان انقلاب اسلامی گفت: با عزم جدی و اتکا به گفتمان انقلابی باید جامعه را به سمت عملی کردن خواسته های رهبری سوق دهیم.

کد مطلب 3821219

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