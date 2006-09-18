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۲۷ شهریور ۱۳۸۵، ۱۵:۴۵

اعضاي موقت هيات رئيسه فدراسيون ورزشهاي همگاني منصوب شدند

طي احكام جداگانه‌اي ازسوي سيد باقرفاطمي نسب سرپرست فدراسيون ورزشهاي همگاني، اعضاي هيات رييسه اين فدراسيون منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر فاطمي نسب دراين احكام محمد فولادي را به عنوان نايب رييس فدراسيون و عضو هيات رييسه ، خانم ميترا روحي را به عنوان نايب رييس بانوان و عضو هيات رييسه ، محمد رحيم جهانگيري را به‌عنوان دبير و عضو هيات رييسه ، محمدرضا آقايي را به عنوان خزانه دار و عضو هيات رييسه ، محمد جواد گلپرور را به عنوان عضو هيات رييسه و سرتيپ مهرعلي باران چشمه را به عنوان عضو هيات رييسه منصوب كرد.

اعضاي هيات رييسه فدراسيون به صورت موقت منصوب شده‌اند تا پس از برگزاري مجمع و انتخابات، احكام4 ساله آنان ابلاغ شود. همچنين ازسوي سرپرست فدراسيون، امير هوشنگ درويش زاهد به عنوان مشاور و رييس دفتر جديد سرپرست فدراسيون منصوب شد.

 

کد مطلب 382122

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