اعضاي موقت هيات رئيسه فدراسيون ورزشهاي همگاني منصوب شدند

به گزارش خبرگزاري مهر فاطمي نسب دراين احكام محمد فولادي را به عنوان نايب رييس فدراسيون و عضو هيات رييسه ، خانم ميترا روحي را به عنوان نايب رييس بانوان و عضو هيات رييسه ، محمد رحيم جهانگيري را به‌عنوان دبير و عضو هيات رييسه ، محمدرضا آقايي را به عنوان خزانه دار و عضو هيات رييسه ، محمد جواد گلپرور را به عنوان عضو هيات رييسه و سرتيپ مهرعلي باران چشمه را به عنوان عضو هيات رييسه منصوب كرد.

اعضاي هيات رييسه فدراسيون به صورت موقت منصوب شده‌اند تا پس از برگزاري مجمع و انتخابات، احكام4 ساله آنان ابلاغ شود. همچنين ازسوي سرپرست فدراسيون، امير هوشنگ درويش زاهد به عنوان مشاور و رييس دفتر جديد سرپرست فدراسيون منصوب شد.